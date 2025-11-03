Un siniestro vial fatal se registró esta madrugada en el kilómetro 141 de la Ruta Provincial 5, acceso Sur a Apolinario Saravia.
Más de 100 contravenciones por alcohol, ruidos molestos y desorden el fin de semana
La Policía labró más de 100 actas de infracción en operativos de fin de semana en Salta Capital. Las principales contravenciones fueron consumo de alcohol, ruidos molestos y desorden en la vía pública.Policiales03/11/2025
Policías de distintas Unidades Especiales y jurisdicciones realizaron este fin de semana Operativos de Protección Ciudadana en distintas zonas de Capital.
Realizaron patrullajes, controles vehiculares y comercios en zonas del micro y macrocentro de la ciudad, canal de la Esteco, parque San Martín, peatonales Florida y Alberdi, en los barrios Ceferino, Hernando de Lerma, Villa San Antonio, Solidaridad, Democracia, entre otros.
En ese marco, se labraron 115 actas de infracción por incumplimientos al Código Contravencional, como consumo de bebidas alcohólicas, ruidos molestos y desorden. Hubo 5 demorados por distintos delitos y uno de ellos poseía código rojo.
También se realizaron más de 40 entrevistas ciudadanas para atender inquietudes y consultas de los vecinos.
Los Operativos de Protección Ciudadana se realizan en las distintas jurisdicciones de la provincia con el fin de fortalecer la presencia policial en las calles y promover el cumplimiento de las normativas de convivencia social.
Este fin de semana, la Policía Vial detectó a 149 conductores alcoholizados en distintos puntos de la provincia. En el marco de los operativos, se fiscalizaron más de 9.500 vehículos y se labraron en total de 1000 infracciones.
La Policía de Salta retuvo 19 motocicletas en Capital tras un operativo contra picadas en la avenida Mario Banchik. El procedimiento se inició por alerta al 911 y se sancionó a los conductores.
Fueron identificados durante un patrullaje preventivo y llevaban dos celulares que tenían pedido de secuestro por hurto.
Un joven de 21 años fue infraccionado por organizar una fiesta no autorizada en una finca de El Carril. El evento fue detectado por alerta ciudadana y la policía procedió al despeje.
Una beba de un año y siete meses habría muerto electrocutada en zona oeste
El trágico hecho ocurrió esta mañana en una vivienda precaria de barrio Palermo I, en la zona oeste alta de la ciudad de Salta. La Policía investiga las circunstancias del fallecimiento.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.