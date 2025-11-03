Más de 100 contravenciones por alcohol, ruidos molestos y desorden el fin de semana

La Policía labró más de 100 actas de infracción en operativos de fin de semana en Salta Capital. Las principales contravenciones fueron consumo de alcohol, ruidos molestos y desorden en la vía pública.

Policiales03/11/2025

Policías de distintas Unidades Especiales y jurisdicciones realizaron este fin de semana Operativos de Protección Ciudadana en distintas zonas de Capital.

Realizaron patrullajes, controles vehiculares y comercios en zonas del micro y macrocentro de la ciudad, canal de la Esteco, parque San Martín, peatonales Florida y Alberdi, en los barrios Ceferino, Hernando de Lerma, Villa San Antonio, Solidaridad, Democracia, entre otros.

En ese marco, se labraron 115 actas de infracción por incumplimientos al Código Contravencional, como consumo de bebidas alcohólicas, ruidos molestos y desorden. Hubo 5 demorados por distintos delitos y uno de ellos poseía código rojo.

También se realizaron más de 40 entrevistas ciudadanas para atender inquietudes y consultas de los vecinos.

Los Operativos de Protección Ciudadana se realizan en las distintas jurisdicciones de la provincia con el fin de fortalecer la presencia policial en las calles y promover el cumplimiento de las normativas de convivencia social.

