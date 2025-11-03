149 alcoholizados detectados en operativos viales el fin de semana

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó que este fin de semana se realizaron distintos operativos de seguridad vial en jurisdicciones de la provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.

Este fin de semana, en el marco de los controles vehiculares que realiza la Policía Vial detectó a 149 conductores alcoholizados que fueron severamente sancionados como lo establece la normativa vial. Se realizaron más de 5200 test de alcoholemia en la provincia.

Se fiscalizaron más de 9500 vehículos y se detectaron en total 1190 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito, como así también a la Ley Tolerancia Cero, ordenanzas municipales, entre otras.

La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa reforzando las acciones preventivas y de concientización vial con el objetivo de fomentar conductas responsables en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad.

Cabe destacar que en la provincia rige la Ley de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir bajo efectos de sustancias psicoactivas.