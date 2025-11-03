Un siniestro vial fatal se registró esta madrugada en el kilómetro 141 de la Ruta Provincial 5, acceso Sur a Apolinario Saravia.
149 alcoholizados detectados en operativos viales el fin de semana
Este fin de semana, la Policía Vial detectó a 149 conductores alcoholizados en distintos puntos de la provincia. En el marco de los operativos, se fiscalizaron más de 9.500 vehículos y se labraron en total de 1000 infracciones.Policiales03/11/2025
La Subsecretaría de Seguridad Vial informó que este fin de semana se realizaron distintos operativos de seguridad vial en jurisdicciones de la provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.
Este fin de semana, en el marco de los controles vehiculares que realiza la Policía Vial detectó a 149 conductores alcoholizados que fueron severamente sancionados como lo establece la normativa vial. Se realizaron más de 5200 test de alcoholemia en la provincia.
Se fiscalizaron más de 9500 vehículos y se detectaron en total 1190 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito, como así también a la Ley Tolerancia Cero, ordenanzas municipales, entre otras.
La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa reforzando las acciones preventivas y de concientización vial con el objetivo de fomentar conductas responsables en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad.
Cabe destacar que en la provincia rige la Ley de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir bajo efectos de sustancias psicoactivas.
La Policía de Salta retuvo 19 motocicletas en Capital tras un operativo contra picadas en la avenida Mario Banchik. El procedimiento se inició por alerta al 911 y se sancionó a los conductores.
Fueron identificados durante un patrullaje preventivo y llevaban dos celulares que tenían pedido de secuestro por hurto.
Un joven de 21 años fue infraccionado por organizar una fiesta no autorizada en una finca de El Carril. El evento fue detectado por alerta ciudadana y la policía procedió al despeje.
Una beba de un año y siete meses habría muerto electrocutada en zona oeste
El trágico hecho ocurrió esta mañana en una vivienda precaria de barrio Palermo I, en la zona oeste alta de la ciudad de Salta. La Policía investiga las circunstancias del fallecimiento.
Vecinos escucharon un fuerte estruendo y encontraron el cuerpo con una herida en la cabeza, a metros de la Comisaría 8ª. La Policía investiga si se trató de un suicidio o un asalto.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.