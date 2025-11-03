149 alcoholizados detectados en operativos viales el fin de semana

Este fin de semana, la Policía Vial detectó a 149 conductores alcoholizados en distintos puntos de la provincia. En el marco de los operativos, se fiscalizaron más de 9.500 vehículos y se labraron en total de 1000 infracciones.

Policiales03/11/2025

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó que este fin de semana se realizaron distintos operativos de seguridad vial en jurisdicciones de la provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.

Este fin de semana, en el marco de los controles vehiculares que realiza la Policía Vial detectó a 149 conductores alcoholizados que fueron severamente sancionados como lo establece la normativa vial. Se realizaron más de 5200 test de alcoholemia en la provincia.

Se fiscalizaron más de 9500 vehículos y se detectaron en total 1190 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito, como así también a la Ley Tolerancia Cero, ordenanzas municipales, entre otras.

La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa reforzando las acciones preventivas y de concientización vial con el objetivo de fomentar conductas responsables en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad.

Cabe destacar que en la provincia rige la Ley de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir bajo efectos de sustancias psicoactivas.                                                                                                                                                                                             

