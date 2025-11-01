Capital: Demoran a dos jóvenes con celulares robados

Esta madrugada, en el marco de un patrullaje preventivo por avenida Hipólito Yrigoyen y calle Las Bumbunas, efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial de Capital identificaron a dos sujetos y detectaron que llevaban entre sus pertenencias dos celulares con pedido de secuestro por hurto.

Los jóvenes, junto con los aparatos, fueron puestos a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal 4.