Capital: Demoran a dos jóvenes con celulares robados

Fueron identificados durante un patrullaje preventivo y llevaban dos celulares que tenían pedido de secuestro por hurto.

Policiales01/11/2025

Esta madrugada, en el marco de un patrullaje preventivo por avenida Hipólito Yrigoyen y calle Las Bumbunas, efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial de Capital identificaron a dos sujetos y detectaron que llevaban entre sus pertenencias dos celulares con pedido de secuestro por hurto.

WhatsApp-Image-2025-11-01-at-11.28.19-1El Carril: Clausuran fiesta clandestina en una finca

Los jóvenes, junto con los aparatos, fueron puestos a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal 4.

