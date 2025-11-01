El Carril: Clausuran fiesta clandestina en una finca

Esta madrugada, efectivos de la Comisaría 4 del Distrito de Prevención 11, infracciono a un joven de 21 años por infringir el artículo 124 de la Ley Contravencional. El evento social no autorizado se realizó en una finca ubicada en ruta provincial 62 de la localidad de El Carril.

El procedimiento fue detectado tras una alerta ciudadana. En el lugar se realizó el despeje de los concurrentes.

Intervino la Unidad Fiscal Contravencional.