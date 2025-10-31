Vecinos escucharon un fuerte estruendo y encontraron el cuerpo con una herida en la cabeza, a metros de la Comisaría 8ª. La Policía investiga si se trató de un suicidio o un asalto.
Una beba de un año y siete meses habría muerto electrocutada en zona oeste
El trágico hecho ocurrió esta mañana en una vivienda precaria de barrio Palermo I, en la zona oeste alta de la ciudad de Salta. La Policía investiga las circunstancias del fallecimiento.Policiales31/10/2025Ivana Chañi
Una tragedia conmueve a los vecinos de barrio Palermo I, en la zona oeste alta de la ciudad de Salta, donde una bebé de un año y siete meses perdió la vida presuntamente por electrocución.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Hipódromo de Limache y pasaje Berutti, donde residía la menor junto a sus padres y dos hermanos. Vecinos del lugar describieron la casa como “muy precaria”, construida con chapas y maderas, y señalaron que la familia vivía “en condiciones deplorables”,
Personal de la Policía de la Provincia trabaja en el lugar junto a efectivos de la División Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para determinar las causas exactas del deceso.
“Es una familia que vivía con muchas carencias, pasaron frío, lluvias, vientos, y lamentablemente se veía venir una desgracia”, relató una vecina en diálogo con De Frente Salta.
El cuerpo de la pequeña será sometido a una autopsia para confirmar si la muerte fue producto de una descarga eléctrica.
Fue un trabajo del Departamento de Caballería realizado a partir de patrullajes preventivos y alertas ciudadanas al Sistema de Emergencias 911. Se secuestraron dos vacas y cinco equinos que se encontraban en ruta nacional 9, en Vaqueros y La Caldera.
res sujetos fueron demorados en Las Lajitas por el robo de bolsas de maíz de una finca. Fueron sorprendidos transportando la carga en dos motocicletas. El caso es investigado por la Fiscalía Penal local.
La Policía de Salta detuvo en San Salvador de Jujuy a un joven de 20 años, acusado de estafar a una mujer de 74 años en la localidad de San Lorenzo.
El operativo de seguridad de las Elecciones Legislativas 2025 en Salta arrojó un dato significativo: la Policía de la provincia expidió 7.625 constancias de no emisión de voto.
El fin de semana, la Policía de Salta fiscalizó más de ocho mil vehículos en rutas y calles de la provincia. La Subsecretaría de Seguridad Vial reforzó el llamado a la prevención.
