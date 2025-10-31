Una beba de un año y siete meses habría muerto electrocutada en zona oeste

Una tragedia conmueve a los vecinos de barrio Palermo I, en la zona oeste alta de la ciudad de Salta, donde una bebé de un año y siete meses perdió la vida presuntamente por electrocución.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Hipódromo de Limache y pasaje Berutti, donde residía la menor junto a sus padres y dos hermanos. Vecinos del lugar describieron la casa como “muy precaria”, construida con chapas y maderas, y señalaron que la familia vivía “en condiciones deplorables”,

Personal de la Policía de la Provincia trabaja en el lugar junto a efectivos de la División Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para determinar las causas exactas del deceso.

“Es una familia que vivía con muchas carencias, pasaron frío, lluvias, vientos, y lamentablemente se veía venir una desgracia”, relató una vecina en diálogo con De Frente Salta.

El cuerpo de la pequeña será sometido a una autopsia para confirmar si la muerte fue producto de una descarga eléctrica.