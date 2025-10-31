Una beba de un año y siete meses habría muerto electrocutada en zona oeste

El trágico hecho ocurrió esta mañana en una vivienda precaria de barrio Palermo I, en la zona oeste alta de la ciudad de Salta. La Policía investiga las circunstancias del fallecimiento.

Una tragedia conmueve a los vecinos de barrio Palermo I, en la zona oeste alta de la ciudad de Salta, donde una bebé de un año y siete meses perdió la vida presuntamente por electrocución.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Hipódromo de Limache y pasaje Berutti, donde residía la menor junto a sus padres y dos hermanos. Vecinos del lugar describieron la casa como “muy precaria”, construida con chapas y maderas, y señalaron que la familia vivía “en condiciones deplorables”,

Personal de la Policía de la Provincia trabaja en el lugar junto a efectivos de la División Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para determinar las causas exactas del deceso.

“Es una familia que vivía con muchas carencias, pasaron frío, lluvias, vientos, y lamentablemente se veía venir una desgracia”, relató una vecina en diálogo con De Frente Salta.

El cuerpo de la pequeña será sometido a una autopsia para confirmar si la muerte fue producto de una descarga eléctrica.

