Secuestran 19 motos por picadas en la capital salteña

Fueron identificados durante un patrullaje preventivo y llevaban dos celulares que tenían pedido de secuestro por hurto.
La Policía de Salta retuvo 19 motocicletas en Capital tras un operativo contra picadas en la avenida Mario Banchik. El procedimiento se inició por alerta al 911 y se sancionó a los conductores.Policiales01/11/2025
En el marco del trabajo de cooperación con el Municipio Capital, esta madrugada efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial llevaron a cabo un procedimiento debido a la presencia de motociclistas realizando picadas y maniobras peligrosas sobre la avenida Ingeniero Mario Banchik de la Capital.
La alerta fue emitida por vecinos de la zona al Sistema de Emergencias 911. Se retuvieron 19 motocicletas y se sancionaron a los conductores como lo establece la Ordenanza Municipal 14395/12.
La Policía de Salta refuerza su compromiso de velar por el cumplimiento de las normas viales, infraccionando a todo aquel que participe u organice competencias no autorizadas de destrezas en la vía pública.
Un joven de 21 años fue infraccionado por organizar una fiesta no autorizada en una finca de El Carril. El evento fue detectado por alerta ciudadana y la policía procedió al despeje.
El trágico hecho ocurrió esta mañana en una vivienda precaria de barrio Palermo I, en la zona oeste alta de la ciudad de Salta. La Policía investiga las circunstancias del fallecimiento.
Vecinos escucharon un fuerte estruendo y encontraron el cuerpo con una herida en la cabeza, a metros de la Comisaría 8ª. La Policía investiga si se trató de un suicidio o un asalto.
Fue un trabajo del Departamento de Caballería realizado a partir de patrullajes preventivos y alertas ciudadanas al Sistema de Emergencias 911. Se secuestraron dos vacas y cinco equinos que se encontraban en ruta nacional 9, en Vaqueros y La Caldera.
res sujetos fueron demorados en Las Lajitas por el robo de bolsas de maíz de una finca. Fueron sorprendidos transportando la carga en dos motocicletas. El caso es investigado por la Fiscalía Penal local.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Este viernes los bancos redujeron las tasas de plazos fijos. Chequeá el ranking actualizado y cuáles son las opciones más convenientes según tus objetivos de ahorro.
Tasas de billeteras virtuales hoy: Naranja X y Ualá encabezan los rendimientos diariosEconomía31/10/2025
Las billeteras virtuales continúan ofreciendo rendimientos sobre saldos depositados, aunque con topes y tasas que varían según la plataforma. Naranja X lidera con una TNA del 39%.
Se encuentra abierta la convocatoria para que asociaciones e instituciones deportivas de la provincia postulen a sus tres (3) deportistas más destacados del ciclo 2025.
Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno. El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.