Secuestran 19 motos por picadas en la capital salteña

La Policía de Salta retuvo 19 motocicletas en Capital tras un operativo contra picadas en la avenida Mario Banchik. El procedimiento se inició por alerta al 911 y se sancionó a los conductores.

Policiales01/11/2025

picadas

En el marco del trabajo de cooperación con el Municipio Capital, esta madrugada efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial llevaron a cabo un procedimiento debido a la presencia de motociclistas realizando picadas y maniobras peligrosas sobre la avenida Ingeniero Mario Banchik de la Capital.

La alerta fue emitida por vecinos de la zona al Sistema de Emergencias 911. Se retuvieron 19 motocicletas y se sancionaron a los conductores como lo establece la Ordenanza Municipal 14395/12.

17663-turnos-online-para-tramites-policialesPostulantes a Fuerzas de Seguridad podrán tramitar antecedentes este fin de semana

La Policía de Salta refuerza su compromiso de velar por el cumplimiento de las normas viales, infraccionando a todo aquel que participe u organice competencias no autorizadas de destrezas en la vía pública.

Te puede interesar
WhatsApp-Image-2025-10-30-at-13.55.55-696x450

Incautaron dos vacas y cinco caballos sueltos en RN 9

Policiales30/10/2025

Fue un trabajo del Departamento de Caballería realizado a partir de patrullajes preventivos y alertas ciudadanas al Sistema de Emergencias 911. Se secuestraron dos vacas y cinco equinos que se encontraban en ruta nacional 9, en Vaqueros y La Caldera.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail