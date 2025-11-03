El accidente ocurrió en un camping de Rawson cuando el chico jugaba con su familia. La estructura se desplomó y le provocó un golpe fatal en la cabeza.
Córdoba: el hombre que apuñaló a su madre 34 veces fue declarado inimputable
Carlos Daniel Gómez fue internado en un hospital psiquiátrico tras un informe clave que determinó que no comprendía sus actos.Provincias03/11/2025
A casi un mes del matricidio que conmocionó a la ciudad de Villa María, la Justicia determinó que Carlos Daniel Gómez, el hombre que se encuentra detenido acusado de matar a su mamá de 34 puñaladas, es inimputable.
El fiscal René Bosio, a cargo del caso, confirmó que una pericia psicológica y psiquiátrica interdisciplinaria concluyó que Gómez no pudo comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones al momento del asesinato. A raíz de ello, será internado en un hospital de salud mental.
El informe psiquiátrico que cambió el rumbo de la causa
La investigación estuvo a cargo del fiscal de Instrucción del Tercer Turno, René Bosio, quien confirmó que se ordenó una pericia interdisciplinaria tras analizar los antecedentes y la historia clínica de Gómez.
El informe advirtió la presencia de factores psicopatológicos y psiquiátricos que representan un riesgo grave e inminente tanto para él como para terceros.
Por eso, la jueza de Control dispuso su internación provisional en el hospital Emilio Vidal Abal de Oliva, medida que se hizo efectiva el 27 de octubre.
Qué pasará con el acusado
Inicialmente, Gómez fue imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sin embargo, tras el resultado de las pericias, la Justicia determinó que no podrá afrontar un proceso penal y permanecerá internado bajo control médico de forma indefinida.
La jueza también ordenó que el director del hospital y su equipo informen semanalmente al Juzgado sobre la evolución del paciente.
El crimen que conmocionó a Villa María
El crimen de Mónica Salguero ocurrió el jueves 9 de octubre en una casa del barrio Lamadrid. Según la autopsia, Salguero recibió 34 puñaladas en distintas partes del cuerpo, con heridas de hasta cuatro centímetros de profundidad.
Las lesiones más graves afectaron el tórax, los pulmones y el corazón, provocando un shock hipovolémico que le causó la muerte.
En la escena del crimen los investigadores secuestraron dos cuchillos con sangre. Uno de ellos habría sido usado por la propia víctima en un intento desesperado por defenderse.
Gómez convivía con su madre y estaba bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia, según confirmaron fuentes judiciales a los medios locales.
Con información de TN
Le apuntaron a la panza para robarle: violento asalto a una joven embarazada en La PlataProvincias03/11/2025
Dos delincuentes la interceptaron cuando volvía del supermercado, le robaron $2300, su celular y estudios médicos. La víctima cursa el quinto mes de embarazo.
Cristian Moyano fue asesinado por otros internos; la revuelta terminó con cinco agentes del SPB detenidos y un guardia tomado como rehén.
Las autoridades de Río Negro confirmaron un caso positivo de hantavirus en la ciudad de Bariloche. Se trata de un albañil de 43 años que ingresó al hospital con un cuadro febril.
El macabro descubrimiento se produjo cuando una sobrina de la víctima ingresó a la vivienda luego de que no lograra comunicarse con ella. Ocurrió en la localidad de Acassuso.
La menor habría recibido clonazepam suministrado por su madre, quien posee antecedentes psiquiátricos, mientras la investigación continúa.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.