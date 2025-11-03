Brutal golpiza en la cárcel de Florencio Varela dejó un preso muerto y motín

Un preso fue asesinado durante una brutal golpiza en la Unidad Carcelaria N°24 de Florencio Varela, lo que desencadenó un motín, que concluyó con cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense detenidos.

El asesinato del recluso Cristian Moyano ocurrió el sábado 1 de noviembre durante una brutal golpiza y tras el conocimiento de su muerte, al día siguiente otros presos se concentraron y realizaron un motín en dos pabellones, donde retuvieron como rehén a un guardia penitenciario.

La situación fue controlada horas después y que se dio inicio a una investigación, la cual concluyó con la detención de agentes del SPB, acusados de haber sido partícipes de la agresión que le dio muerte al recluso. A su vez, se dispuso el secuestro de 15 celulares, todos del personal de guardia.

La víctima, de 24 años y cadete de la Policía Bonaerense, había ingresado a la Unidad 24 el pasado 28 de octubre acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal, confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

“Las autoridades de la Unidad 24 y del Complejo Penitenciario Florencio Varela colaboraron con todo lo solicitado por la Justicia y desde Asuntos Internos se inició un sumario administrativo para investigar de manera interna lo ocurrido”, detallaron.

A su vez, informaron que la celda donde se produjo el incidente y el sector Sanidad fueron “preservados para las pericias de rigor a cargo de la Policía Científica con la colaboración de la comisaría Quinta de Florencio Varela”. En este marco, hallaron un elemento punzo cortante.

Los agentes detenidos fueron identificados como B.D.T., J.D.M., C.H.C., J.O.B., y J.M.T. tras una orden de las autoridades judiciales de Turno de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Nº 9 sede Florencio Varela. Se espera que en las próximas horas pueda haber nuevas detenciones o imputaciones.

Con información de Noticias Argentinas