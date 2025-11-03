El accidente ocurrió en un camping de Rawson cuando el chico jugaba con su familia. La estructura se desplomó y le provocó un golpe fatal en la cabeza.
Brutal golpiza en la cárcel de Florencio Varela dejó un preso muerto y motín
Cristian Moyano fue asesinado por otros internos; la revuelta terminó con cinco agentes del SPB detenidos y un guardia tomado como rehén.Provincias03/11/2025
Un preso fue asesinado durante una brutal golpiza en la Unidad Carcelaria N°24 de Florencio Varela, lo que desencadenó un motín, que concluyó con cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense detenidos.
El asesinato del recluso Cristian Moyano ocurrió el sábado 1 de noviembre durante una brutal golpiza y tras el conocimiento de su muerte, al día siguiente otros presos se concentraron y realizaron un motín en dos pabellones, donde retuvieron como rehén a un guardia penitenciario.
La situación fue controlada horas después y que se dio inicio a una investigación, la cual concluyó con la detención de agentes del SPB, acusados de haber sido partícipes de la agresión que le dio muerte al recluso. A su vez, se dispuso el secuestro de 15 celulares, todos del personal de guardia.
La víctima, de 24 años y cadete de la Policía Bonaerense, había ingresado a la Unidad 24 el pasado 28 de octubre acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal, confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.
“Las autoridades de la Unidad 24 y del Complejo Penitenciario Florencio Varela colaboraron con todo lo solicitado por la Justicia y desde Asuntos Internos se inició un sumario administrativo para investigar de manera interna lo ocurrido”, detallaron.
A su vez, informaron que la celda donde se produjo el incidente y el sector Sanidad fueron “preservados para las pericias de rigor a cargo de la Policía Científica con la colaboración de la comisaría Quinta de Florencio Varela”. En este marco, hallaron un elemento punzo cortante.
Los agentes detenidos fueron identificados como B.D.T., J.D.M., C.H.C., J.O.B., y J.M.T. tras una orden de las autoridades judiciales de Turno de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Nº 9 sede Florencio Varela. Se espera que en las próximas horas pueda haber nuevas detenciones o imputaciones.
Con información de Noticias Argentinas
Le apuntaron a la panza para robarle: violento asalto a una joven embarazada en La PlataProvincias03/11/2025
Dos delincuentes la interceptaron cuando volvía del supermercado, le robaron $2300, su celular y estudios médicos. La víctima cursa el quinto mes de embarazo.
Carlos Daniel Gómez fue internado en un hospital psiquiátrico tras un informe clave que determinó que no comprendía sus actos.
Las autoridades de Río Negro confirmaron un caso positivo de hantavirus en la ciudad de Bariloche. Se trata de un albañil de 43 años que ingresó al hospital con un cuadro febril.
El macabro descubrimiento se produjo cuando una sobrina de la víctima ingresó a la vivienda luego de que no lograra comunicarse con ella. Ocurrió en la localidad de Acassuso.
La menor habría recibido clonazepam suministrado por su madre, quien posee antecedentes psiquiátricos, mientras la investigación continúa.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.