Fuerte rechazo de La Bancaria a la reforma laboral: "Ni un paso atrás"
El plenario de la Asociación Bancaria expresó su "enérgico rechazo" a la reforma laboral propuesta por el Gobierno.Argentina03/11/2025
La Asociación Bancaria expresó “enérgicamente” su rechazo a “toda reforma laboral que implique pérdida de derechos”, y dijo que el proyecto que impulsa el Gobierno “busca destruir el salario", según lo aprobó el plenario de delegados en un documento que enfatiza: “Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega".
“Frente al avance del Gobierno que intenta imponer una reforma laboral y previsional regresiva, destruir el salario, privatizar la banca pública y ajustar sin límites sobre los trabajadores y jubilados, desde La Bancaria reafirmamos nuestro compromiso de lucha, organización y resistencia”, afirmó el sindicato.
El gremio bancario, que encabeza Sergio Palazzo, ratificó su “defensa irrestricta de la Banca Pública, pilar fundamental del desarrollo nacional. No estamos dispuestos a permitir la voracidad privatizadora del poder económico, que destruye el patrimonio del pueblo argentino”.
El texto, que lleva la firma de Palazzo -diputado nacional de Unión por la Patria-, sostiene que el pueblo argentino “ha demostrado a lo largo de la historia que sabe levantarse ante cada embestida dele poder económico”, y señala que “hoy una vez más estaremos en la primera línea defendiendo los derechos conquistados”.
“Desde este plenario, con la fuerza de la unidad, declaramos enérgicamente el rechazo a toda reforma que implique pérdida de derechos, defender la banca pública y el patrimonio nacional, y sostener con firmeza las organizaciones sindicales, herramienta esencial de resistencia”, afirmó el gremio bancario.
Por otra parte, la entidad expresó su “solidaridad con el compañero Guillermo Moreno”, al que consideran “víctima de una condena política dictada por una Justicia que persigue y busca disciplinar a quienes se enfrentan al poder real".
La Bancaria consideró que la Justicia condena a dirigentes como Moreno, ex secretario de Comercio del kirchnerismo, al tiempo que deja impune a Mauricio Macri en causas gravísimas como el espionaje a los familiares del ARA San Juan”.
Transferencias a provincias cayeron 28,7% en octubre, el peor registro desde 2005Argentina03/11/2025
