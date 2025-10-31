El macabro descubrimiento se produjo cuando una sobrina de la víctima ingresó a la vivienda luego de que no lograra comunicarse con ella. Ocurrió en la localidad de Acassuso.
Detuvieron a una mujer acusada de asesinar a su hija en Santiago del Estero
La menor habría recibido clonazepam suministrado por su madre, quien posee antecedentes psiquiátricos, mientras la investigación continúa.Provincias31/10/2025
Una mujer fue detenida en la provincia de Santiago del Estero acusada de haber asesinado a su hija de 9 años tras haberle suministrado clonazepam, medicación que la mujer utilizaba debido a que tenía antecedentes de problemas psiquiátricos.
El hallazgo del cuerpo de la menor ocurrió este jueves cuando los abuelos de la víctima fueron hasta la vivienda y la encontraron sin vida, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Al momento del hecho la niña se encontraba con su mamá, quien resultó detenida luego de que las autoridades sospechen que la noche anterior le suministró tres pastillas de clonazepam.
Mientras avanza la investigación y se dan a conocer el resultado de las pericias, se determinó que la señalada continúe arrestada.
“La autopsia será clave para establecer puntualmente las causas del fallecimiento y en base a eso direccionar la investigación”, afirmó la fiscal coordinadora Natalia Saavedra a medios locales.
En este sentido, también añadieron que, a simple vista, no observaron signos de violencia en su cuerpo, aunque aguardan a la necropsia, la cual se realiza este viernes en la Morgue Judicial.
Hasta ahora la causa es investigada bajo la carátula “homicidio calificado por el vínculo”, aunque la misma puede modificarse.
Con información de Noticias Argentinas
