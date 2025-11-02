Confirman un caso de hantavirus en Bariloche

Las autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron un caso positivo por hantavirus, una enfermedad transmitida generalmente a través de roedores que en esta época del año salen a buscar alimentos. Además, en la Patagonia -una de las regiones endémicas dentro del país- existe una variante que puede transmitirse de persona a persona, aunque es algo poco habitual.

Un albañil de 43 años ingresó este sábado al Hospital Zonal de Bariloche, con un cuadro febril, y tras los testeos correspondientes los médicos confirmaron que padecía hantavirus.

Según comentaron las autoridades, el hombre estaba realizando diferentes labores en la zona oeste de la ciudad, cuando empezó a sentirse mal y fue derivado a ese nosocomio, donde permanecerá internado durante algunos días más.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada precisamente por el virus Hanta. Los ratones silvestres son el vector que lo transmite a las personas, ya que eliminan el virus en la saliva, las heces y la orina.

Síntomas de hantavirus

El síndrome pulmonar por hantavirus atraviesa dos etapas distintas. En la primera etapa, puedes presentar signos y síntomas similares a los de la influenza, tales como:

Fiebre y escalofríos

Dolores musculares y dolores de cabeza

Vómitos, diarrea o dolor abdominal

La infección por hantavirus es difícil de distinguir de la influenza, la neumonía u otras afecciones virales.

Después de 4 a 10 días, comienzan los signos y síntomas más graves. Estos generalmente pueden ser:

Tos con secreciones

Falta de aire

Acumulación de líquido en los pulmones

Presión arterial baja

Reducción de la eficiencia del corazón

¿Cómo se contagia?

Cada tipo de hantavirus tiene un roedor portador preferido. El ratón ciervo es el principal portador del virus responsable de la mayoría de los casos de síndrome pulmonar por hantavirus en Norteamérica. Otros portadores del hantavirus son la rata coliblanca, la rata algodonera y la rata del arroz.

Inhalación: principal vía de transmisión

El hantavirus se transmite a las personas principalmente a través de la aerosolización de los virus que se liberan en el excremento, la orina o la saliva de roedores. La aerosolización ocurre cuando un virus se lanza al aire, lo que facilita la inhalación. Por ejemplo, una escoba que se usa para limpiar el excremento de ratón en un ático puede lanzar al aire partículas diminutas de heces que contienen hantavirus, que tú puedes inhalar fácilmente.

Después de inhalar el hantavirus, este alcanza los pulmones y comienza a invadir unos pequeños vasos sanguíneos llamados «capilares» hasta que, finalmente, causa filtraciones. Luego, los pulmones se llenan de líquido, lo que puede desencadenar cualquier problema respiratorio asociado con el síndrome pulmonar por hantavirus.

Transmisión de persona a persona

Las personas que se infectan con la cepa norteamericana del síndrome pulmonar por hantavirus no contagian a otras personas. No obstante, ciertos brotes en América del Sur evidencian que se transmite entre personas, lo cual ilustra la variación entre cepas en distintas regiones.

¿Tiene tratamiento?

Es importante tener en cuenta que no existe tratamiento específico. Sin embargo, aquellos pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.

Con información de Noticias Argentinas