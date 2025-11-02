El macabro descubrimiento se produjo cuando una sobrina de la víctima ingresó a la vivienda luego de que no lograra comunicarse con ella. Ocurrió en la localidad de Acassuso.
Confirman un caso de hantavirus en Bariloche
Las autoridades de Río Negro confirmaron un caso positivo de hantavirus en la ciudad de Bariloche. Se trata de un albañil de 43 años que ingresó al hospital con un cuadro febril.Provincias02/11/2025
Las autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron un caso positivo por hantavirus, una enfermedad transmitida generalmente a través de roedores que en esta época del año salen a buscar alimentos. Además, en la Patagonia -una de las regiones endémicas dentro del país- existe una variante que puede transmitirse de persona a persona, aunque es algo poco habitual.
Un albañil de 43 años ingresó este sábado al Hospital Zonal de Bariloche, con un cuadro febril, y tras los testeos correspondientes los médicos confirmaron que padecía hantavirus.
Según comentaron las autoridades, el hombre estaba realizando diferentes labores en la zona oeste de la ciudad, cuando empezó a sentirse mal y fue derivado a ese nosocomio, donde permanecerá internado durante algunos días más.
¿Qué es el hantavirus?
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada precisamente por el virus Hanta. Los ratones silvestres son el vector que lo transmite a las personas, ya que eliminan el virus en la saliva, las heces y la orina.
Síntomas de hantavirus
El síndrome pulmonar por hantavirus atraviesa dos etapas distintas. En la primera etapa, puedes presentar signos y síntomas similares a los de la influenza, tales como:
Fiebre y escalofríos
Dolores musculares y dolores de cabeza
Vómitos, diarrea o dolor abdominal
La infección por hantavirus es difícil de distinguir de la influenza, la neumonía u otras afecciones virales.
Después de 4 a 10 días, comienzan los signos y síntomas más graves. Estos generalmente pueden ser:
Tos con secreciones
Falta de aire
Acumulación de líquido en los pulmones
Presión arterial baja
Reducción de la eficiencia del corazón
¿Cómo se contagia?
Cada tipo de hantavirus tiene un roedor portador preferido. El ratón ciervo es el principal portador del virus responsable de la mayoría de los casos de síndrome pulmonar por hantavirus en Norteamérica. Otros portadores del hantavirus son la rata coliblanca, la rata algodonera y la rata del arroz.
Inhalación: principal vía de transmisión
El hantavirus se transmite a las personas principalmente a través de la aerosolización de los virus que se liberan en el excremento, la orina o la saliva de roedores. La aerosolización ocurre cuando un virus se lanza al aire, lo que facilita la inhalación. Por ejemplo, una escoba que se usa para limpiar el excremento de ratón en un ático puede lanzar al aire partículas diminutas de heces que contienen hantavirus, que tú puedes inhalar fácilmente.
Después de inhalar el hantavirus, este alcanza los pulmones y comienza a invadir unos pequeños vasos sanguíneos llamados «capilares» hasta que, finalmente, causa filtraciones. Luego, los pulmones se llenan de líquido, lo que puede desencadenar cualquier problema respiratorio asociado con el síndrome pulmonar por hantavirus.
Transmisión de persona a persona
Las personas que se infectan con la cepa norteamericana del síndrome pulmonar por hantavirus no contagian a otras personas. No obstante, ciertos brotes en América del Sur evidencian que se transmite entre personas, lo cual ilustra la variación entre cepas en distintas regiones.
¿Tiene tratamiento?
Es importante tener en cuenta que no existe tratamiento específico. Sin embargo, aquellos pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.
Con información de Noticias Argentinas
La menor habría recibido clonazepam suministrado por su madre, quien posee antecedentes psiquiátricos, mientras la investigación continúa.
La Policía de Entre Ríos encontró un cráneo y huesos a la vera de la ruta 15. Se sospecha que pertenecen a Martín Palacio, cuya muerte se vincula con el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
Por ley prohíben cortar luz, gas y agua a clubes, hospitales y escuelas en Bs. As.Provincias30/10/2025
La norma obliga a las empresas prestatarias a garantizar el suministro a estas instituciones, incluso si están en mora.
La víctima, de 27 años, fue internada en terapia intensiva tras la agresión durante una discusión por dinero; la mujer quedó detenida e imputada por homicidio en grado de tentativa.
Detuvieron a un hombre con más de cuatro kilos de cocaína adosados al cuerpo en NeuquénProvincias28/10/2025
El operativo de Gendarmería se realizó sobre la Ruta Nacional 22. El detenido viajaba en un micro desde Punta Alta hacia Bariloche y llevaba los paquetes sujetos con una faja.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Aerolíneas advierten por imposibilidad de reprogramar vuelos y "pérdidas millonarias"Argentina01/11/2025
Las aerolíneas argentinas manifestaron su preocupación por los paros programados de controladores aéreos para el mes de noviembre.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
La TNA del Banco Nación cayó al 35%. Con las nuevas tasas, se requieren $11 millones para ganar $340.000 en 30 días en el plazo fijo. Compara las mejores opciones.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.