La menor habría recibido clonazepam suministrado por su madre, quien posee antecedentes psiquiátricos, mientras la investigación continúa.
San Isidro: hallan asesinada y maniatada a una mujer de 81 años tras un robo
El macabro descubrimiento se produjo cuando una sobrina de la víctima ingresó a la vivienda luego de que no lograra comunicarse con ella. Ocurrió en la localidad de Acassuso.Provincias31/10/2025
Una jubilada de 81 años fue asesinada de manera brutal en su casa de San Isidro por delincuentes que días atrás le robaron. El cuerpo fue hallado por su sobrina, quien encontró a su tía atada de manos, tendida en el suelo, con golpes y en estado de descomposición.
El hallazgo sucedió este miércoles 29 de octubre cuando Marina Repetto, de 53 años, dio aviso al 911 advirtiendo que se presentó en la casa de su tía, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, debido a que desde hace días había dejado de tener contacto y al ingresar a la vivienda la encontró muerta.
La mujer encontró desorden en todo el domicilio, como así también aberturas violentadas, aunque la peor situación fue cuando se dirigió hasta la habitación de su tía y la encontró atada de manos tendida en el suelo, en estado de descomposición.
El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas destaca que se hizo presente la DDI local y la totalidad de los Grupos Tácticos de Operaciones (GTO) del partido a los fines de realizar diligencias de rigor. También acudió el fiscal General Patricio Ferrari, a cargo de la UFI Martínez de intervención.
La autopsia confirmó que la mujer fue asesinada a golpes y se estima que la data de muerte es del sábado 25 de octubre por la noche.
Se determinó que meses atrás la víctima había sido damnificada de un robo cometido también por esta organización criminal y que, en esa oportunidad, le habían sustraído alhajas y sumas de dinero.
Mientras avanzaba la investigación por el homicidio de Iturriaga, la Policía bonaerense logró detener, en pleno hecho delictivo, a tres jóvenes que intentaban ingresar a una vivienda.
Con las primeras averiguaciones se constató que Ramiro Emiliano Julio, de 20 años; Matías Tamurro, de 26; Thiago Ponzo, de 19; y Agustín Gómez, de 20, pertenecen a la conocida Banda del Millón, a la cual las autoridades miran de cerca por su implicancia en diversos robos.
En las últimas horas se ordenaron más allanamientos, en los que se procedió a detener a Miguel Ángel Viera, de 47 años. En el lugar se secuestraron celulares y herramientas para violentar aberturas, pasamontañas y guantes.
Se supo que Viera y compañía dejaron escrito en la pared de la vivienda de la jubilada “en barrio de ricachones ni armas ni rencores”, frase que coincide con otros hechos cometidos por la banda, y que resultó conocida por el robo al Banco Río de Acasusso en 2006.
La causa por el crimen de Iturriaga fue caratulada como homicidio criminis causa en ocasión de robo, es decir que la mataron para ocultar el hecho delictivo.
Con información de Noticias Argentinas
La Policía de Entre Ríos encontró un cráneo y huesos a la vera de la ruta 15. Se sospecha que pertenecen a Martín Palacio, cuya muerte se vincula con el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
Por ley prohíben cortar luz, gas y agua a clubes, hospitales y escuelas en Bs. As.Provincias30/10/2025
La norma obliga a las empresas prestatarias a garantizar el suministro a estas instituciones, incluso si están en mora.
La víctima, de 27 años, fue internada en terapia intensiva tras la agresión durante una discusión por dinero; la mujer quedó detenida e imputada por homicidio en grado de tentativa.
Detuvieron a un hombre con más de cuatro kilos de cocaína adosados al cuerpo en NeuquénProvincias28/10/2025
El operativo de Gendarmería se realizó sobre la Ruta Nacional 22. El detenido viajaba en un micro desde Punta Alta hacia Bariloche y llevaba los paquetes sujetos con una faja.
El humo pudo verse desde varios puntos de la ciudad de Buenos Aires; bomberos trabajan para controlar el foco y evitar la propagación a viviendas vecinas.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Países Bajos: Rob Jetten, el candidato que está en pareja con un deportista argentino y puede llegar a primer ministroEl Mundo30/10/2025
El partido Demócratas 66 obtuvo una victoria en las generales y podría frenar al dominio parlamentario derechista. Su pareja es un jugador de hockey argentino.
Los cursos, que abordarán marketing digital en redes sociales, inteligencia artificial, y gestión emocional y liderazgo colaborativo, serán gratuitos y tendrán una duración de siete semanas bajo una modalidad híbrida.