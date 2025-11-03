El accidente ocurrió en un camping de Rawson cuando el chico jugaba con su familia. La estructura se desplomó y le provocó un golpe fatal en la cabeza.
Le apuntaron a la panza para robarle: violento asalto a una joven embarazada en La Plata
Dos delincuentes la interceptaron cuando volvía del supermercado, le robaron $2300, su celular y estudios médicos. La víctima cursa el quinto mes de embarazo.Provincias03/11/2025
Dos delincuentes interceptaron a una joven embarazada, le apuntaron en la panza y le robaron $2000 y el celular.
El violento episodio ocurrió este sábado por la mañana sobre la calle 29, entre 65 y 66, en la localidad bonaerense de La Plata.
Hasta el momento se logró establecer que la joven, que cursa el quinto mes de gestación, salió de su casa para hacer las compras en un supermerado de la zona. Al regresar fue interceptada por un auto Ford Focus gris que se detuvo al lado de ella.
Del vehículo bajaron dos personas armadas que se abalanzaron sobre la chica. En ese contexto, uno de ellos le apoyó el arma en la panza de la víctima, mientras que su cómplice le apuntaba en la cabeza.
Durante el episodio, le gritaron y la insultaron: “¡Dame todo, dame todo!”, le repetían mientras le sacaban sus pertenencias.
Finalmente, los delincuentes le arrebataron la cartera en la que tenía una billetera con $2300, un celular y estudios médicos.
La investigación está a cargo de la comisaría local. Los efectivos que llevan adelante las pericias también se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar el vehículo y a los autores del robo.
Sumado a ello, las autoridades locales instaron a cualquier persona que haya visto el auto o tenga datos útiles a comunicarse con la comisaría correspondiente para colaborar con la investigación.
Carlos Daniel Gómez fue internado en un hospital psiquiátrico tras un informe clave que determinó que no comprendía sus actos.
Cristian Moyano fue asesinado por otros internos; la revuelta terminó con cinco agentes del SPB detenidos y un guardia tomado como rehén.
Las autoridades de Río Negro confirmaron un caso positivo de hantavirus en la ciudad de Bariloche. Se trata de un albañil de 43 años que ingresó al hospital con un cuadro febril.
El macabro descubrimiento se produjo cuando una sobrina de la víctima ingresó a la vivienda luego de que no lograra comunicarse con ella. Ocurrió en la localidad de Acassuso.
La menor habría recibido clonazepam suministrado por su madre, quien posee antecedentes psiquiátricos, mientras la investigación continúa.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.