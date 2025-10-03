Defensor del Pueblo: Para Aguirre Astigueta, el proceso está atravesado por la política

El proceso para designar al nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta atraviesa demoras y tensiones políticas. Uno de los postulantes, el abogado Sebastián Aguirre Astigueta, expresó su preocupación por la falta de definiciones.

“Cuando los procedimientos se enturbian, cuando se ralentizan y se mete la política, no hay garantías de que lo que vaya a salir sea sano, republicano. El defensor debe ser un puente con las autoridades, no un cargo impuesto”, sostuvo en El Acople.

El abogado señaló que los plazos ya se encuentran vencidos y que el Concejo Deliberante no avanzó con la conformación de la terna. “No se animan a resolver las impugnaciones, y eso se vincula claramente con presiones políticas”, agregó.

Aguirre concluyó que todavía confía en que el cuerpo legislativo resuelva la situación institucionalmente: “Espero que se elija un buen defensor del pueblo, sea quien sea, y no alguien impuesto por intereses ajenos a la ciudad”.