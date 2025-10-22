La Comisión del Defensor del Pueblo volvió a reunirse y analiza las impugnaciones contra Del Frari

La Comisión de Designación del Defensor del Pueblo del Concejo Deliberante de Salta retomó este martes el proceso que había quedado paralizado durante varias semanas. Según informó el concejal Gonzalo Nieva, miembro de la comisión, se analizaron observaciones técnicas y se notificará a los postulantes sobre impugnaciones y errores formales detectados.

“Después de un tiempo, formalmente volvimos a reunirnos dentro del marco de la Comisión del Defensor del Pueblo”, explicó Nieva en diálogo con Aries.

El edil detalló que el cuerpo trató un informe técnico-jurídico solicitado al Departamento Jurídico del Concejo, luego de planteos realizados por convencionales constituyentes y por organizaciones civiles vinculadas a la temática.

“Ese dictamen era necesario para poder continuar. Una vez dilucidada esa cuestión, avanzamos con el procedimiento”, indicó.

Martín Del Frari, enfrenta cuatro impugnaciones, cuyo traslado formal comenzará la próxima semana. “Las impugnaciones se tramitarán conforme al procedimiento establecido. El postulante cuenta con tres días para responder”, explicó.

Consultado por los plazos vencidos, el concejal admitió que la ordenanza presenta vacíos normativos.

“Hay una inconsistencia: el plazo para correr traslado a las impugnaciones no está previsto. Eso hay que corregirlo para que el proceso tenga mayor seguridad jurídica”, señaló.

La comisión prevé volver a reunirse el jueves 31 de octubre a las 10, para resolver observaciones formales y avanzar en la evaluación de los candidatos.

El cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta está vacante desde el vencimiento del mandato de Federico Núñez Burgos, y el proceso de reemplazo comenzó en julio con una convocatoria inédita de 23 postulantes.