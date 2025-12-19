Alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos en el norte de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 19 de diciembre rige una alerta meteorológica amarilla por viento para distintas zonas del norte de la provincia de Salta.

El área de cobertura incluye la pre Puna de Iruya, Orán, Santa Victoria y municipios aledaños. Según el reporte oficial, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h, acompañadas por tormentas eléctricas, abundante caída de agua en cortos períodos y probabilidad de granizo.

Además, se prevé una acumulación de precipitaciones entre 15 y 30 milímetros, lo que podría generar complicaciones puntuales.

Desde Defensa Civil recomendaron extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo del fenómeno y mantenerse informados a través de los canales oficiales.