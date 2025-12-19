El intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, encabezó la Gala del Deporte 2025 en la Plaza San Martín, una ceremonia dedicada a premiar el esfuerzo, la disciplina y la trayectoria de los atletas locales.
Alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos en el norte de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para este jueves 19 de diciembre. El aviso alcanza a zonas de la Puna y el norte provincial.Municipios19/12/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 19 de diciembre rige una alerta meteorológica amarilla por viento para distintas zonas del norte de la provincia de Salta.
El área de cobertura incluye la pre Puna de Iruya, Orán, Santa Victoria y municipios aledaños. Según el reporte oficial, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h, acompañadas por tormentas eléctricas, abundante caída de agua en cortos períodos y probabilidad de granizo.
Además, se prevé una acumulación de precipitaciones entre 15 y 30 milímetros, lo que podría generar complicaciones puntuales.
Desde Defensa Civil recomendaron extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo del fenómeno y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Auditan la gestión de Moreno en Vaqueros: “Estamos revisando”
El nuevo jefe comunal, Daniel Viveros, aseguró que revisarán el estado de las cuentas y la administración heredada. Planteó una gestión “de puertas abiertas”, sin banderías políticas y con foco en los vecinos.
Tras la condena a ‘Kila’ Gonza por corrupción, el Concejo impulsará el juicio político
El concejal Juan Pablo Dávalos confirmó que impulsarán un proceso político luego de que la Justicia ratificara la condena contra Ernesto “Kila” Gonza, que incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La Comisión de Corsos confirmó el inicio del evento para el 10 de enero, con 22 millones de pesos destinados a infraestructura y carpas.
Más de 800 metros de cordón cuneta ya fueron construidos, y las tareas avanzan para optimizar el tránsito y la seguridad de los vecinos.
Peligroso cruce en la frontera: hombre atravesó a pie el río Bermejo
La maniobra se realizó en una zona no habilitada de la frontera en Orán, poniendo en alerta a autoridades y vecinos por la falta de pasos seguros.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
Jarsún: “Reducir el Estado es lo que la gente está pidiendo”
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
Estafa piramidal en el Servicio Penitenciario: Investigan el destino de más de $2.700 millonesPoliciales19/12/2025
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.