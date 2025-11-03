Real Madrid confirmó la lesión de Franco Mastantuono y no hay certezas de su vuelta

El futbolista argentino padece una pubalgia. Desde el club “Merengue” remarcaron que estarán pendientes evolución para definir su regreso.

Deportes03/11/2025

360

El argentino Franco Mastantuono será baja en Real Madrid de cara a los próximos duelos que tendrá el equipo por UEFA Champions League y LaLiga, a causa de una pubalgia, confirmó la entidad “Merengue”.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución”, emitió en el escueto comunicado el club en redes sociales.

