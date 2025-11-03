Federal A: Juventud Antoniana perdió 2-1 con Gimnasia y quedó eliminado de la reválida

Ayer por la tarde en el estadio "José María Paz", jugó el partido de vuelta frente al equipo de Juventud Antoniana de Salta y lo ganó 2 a 1, con goles de Mauro Gutiérrez en el primer tiempo y Ramiro Medina en el segundo, descontó Juan Cruz Franzoni para el visitante, y sigue en la Reválida dos del Torneo Federal "A", buscando el segundo Ascenso a la Primera Nacional.

En un partido que el equipo de Chivilcoy, comenzó complicado, de a poco fue adelantándose, consiguió la pelota y se convirtió en protagonista del partido, teniendo situaciones para convertir, hasta que se puso uno a cero, con un golazo de Mauro Gutiérrez, quien desde una posición rara, casi sobre la línea de fondo, sacó un remate al segundo palo que sorprendió al arquero César Montero.

En el arranque del segundo tiempo, Gimnasia a través de Ramiro Medina, consiguió el segundo gol, con un remate de pierna izquierda que escapó al control del arquero Montero, para poner a Gimnasia dos a cero; pocos minutos más tarde el visitante descontó a través del delantero Juan Cruz Franzoni, quien sacó un remate bajo, en muchas piernas, que a pesar del esfuerzo, el arquero Tomás Palleres, no pudo desviar.

De ahí en más con un imparable Jhon Palacios, Antoniana lo llevó con un jugador menos por la expulsión de Humberto Esperanza, a Gimnasia a jugar en el campo local y se vivieron situaciones de angustia, conjuradas por una gran defensa que tiene el verdiblanco y la seguridad de su arquero en las pelotas aéreas, para dar tranquilidad en el área.

Sobre el final Gimnasia tuvo dos contras letales que de milagro no terminaron en el tercer gol. Mauro Gutiérrez, Ramiro Medina, la defensa, pinceladas de Franco Cáseres, más una defensa de hierro que tiene Salvaggio, fueron las armas que puso en el campo de juego para quedarse con el resultado, en uno de esos partidos que hacen historia en el fútbol de Chivilcoy.

Con información de La Razón de Chivilcoy