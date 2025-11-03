Una nueva temporada comienza para Salta Basket. El plantel viajó anoche con destino a la provincia de Santa Fe donde este lunes visitará a Colón en el estadio Roque Otrino, el juego está programado para las 21 hs
Federal A: Juventud Antoniana perdió 2-1 con Gimnasia y quedó eliminado de la reválida
Juventud Antoniana sufrió una dura derrota en el Torneo Federal A al caer 2 a 1 como visitante ante Gimnasia de Chivilcoy. Con este resultado finalizó el sueño por el segundo ascenso.Deportes03/11/2025
Ayer por la tarde en el estadio "José María Paz", jugó el partido de vuelta frente al equipo de Juventud Antoniana de Salta y lo ganó 2 a 1, con goles de Mauro Gutiérrez en el primer tiempo y Ramiro Medina en el segundo, descontó Juan Cruz Franzoni para el visitante, y sigue en la Reválida dos del Torneo Federal "A", buscando el segundo Ascenso a la Primera Nacional.
En un partido que el equipo de Chivilcoy, comenzó complicado, de a poco fue adelantándose, consiguió la pelota y se convirtió en protagonista del partido, teniendo situaciones para convertir, hasta que se puso uno a cero, con un golazo de Mauro Gutiérrez, quien desde una posición rara, casi sobre la línea de fondo, sacó un remate al segundo palo que sorprendió al arquero César Montero.
En el arranque del segundo tiempo, Gimnasia a través de Ramiro Medina, consiguió el segundo gol, con un remate de pierna izquierda que escapó al control del arquero Montero, para poner a Gimnasia dos a cero; pocos minutos más tarde el visitante descontó a través del delantero Juan Cruz Franzoni, quien sacó un remate bajo, en muchas piernas, que a pesar del esfuerzo, el arquero Tomás Palleres, no pudo desviar.
De ahí en más con un imparable Jhon Palacios, Antoniana lo llevó con un jugador menos por la expulsión de Humberto Esperanza, a Gimnasia a jugar en el campo local y se vivieron situaciones de angustia, conjuradas por una gran defensa que tiene el verdiblanco y la seguridad de su arquero en las pelotas aéreas, para dar tranquilidad en el área.
Sobre el final Gimnasia tuvo dos contras letales que de milagro no terminaron en el tercer gol. Mauro Gutiérrez, Ramiro Medina, la defensa, pinceladas de Franco Cáseres, más una defensa de hierro que tiene Salvaggio, fueron las armas que puso en el campo de juego para quedarse con el resultado, en uno de esos partidos que hacen historia en el fútbol de Chivilcoy.
Con información de La Razón de Chivilcoy
La “Albiceleste”, dirigida por Diego Placente, buscará iniciar su andar en la Copa del Mundo juvenil con tres puntos claves contra su par europeo, este lunes.
Real Madrid confirmó la lesión de Franco Mastantuono y no hay certezas de su vueltaDeportes03/11/2025
El futbolista argentino padece una pubalgia. Desde el club “Merengue” remarcaron que estarán pendientes evolución para definir su regreso.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Este insólito récord se dio justo en el partido número 500 de Marcelo Gallardo como DT de River, en la derrota 1 a 0 ante Gimnasia La Plata, reabriendo la incertidumbre sobre su futuro.
River Plate cayó como local 1 a 0 ante Gimnasia, agudizando su crisis en el Torneo Clausura. La derrota se selló sobre la hora, cuando el arquero de Gimnasia le atajó un penal a Miguel Borja en la última jugada del partido.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.