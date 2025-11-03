Arranca una nueva ilusión para Los Infernales en La Liga Argentina

Una nueva temporada comienza para Salta Basket. El plantel viajó anoche con destino a la provincia de Santa Fe donde este lunes visitará a Colón en el estadio Roque Otrino, el juego está programado para las 21 hs

Deportes03/11/2025

Imagen de WhatsApp 2025-11-02 a las 18.20.27_f3552403

El inicio de Los Infernales será en la ruta con una seguidilla de tres partidos –uno cada dos días-, un lindo y duro desafío para el equipo de la provincia en su debut en La Liga Argentina temporada 2025/26.

Después de visitar al Sabalero, los dirigidos por De Cecco seguirán hacia la ciudad de Gálvez para enfrentar a Santa Paula, también en Santa Fe. Terminarán la primera gira en Córdoba, visitando el viernes a San Isidro de San Francisco.

