Arranca una nueva ilusión para Los Infernales en La Liga Argentina

El inicio de Los Infernales será en la ruta con una seguidilla de tres partidos –uno cada dos días-, un lindo y duro desafío para el equipo de la provincia en su debut en La Liga Argentina temporada 2025/26.

Después de visitar al Sabalero, los dirigidos por De Cecco seguirán hacia la ciudad de Gálvez para enfrentar a Santa Paula, también en Santa Fe. Terminarán la primera gira en Córdoba, visitando el viernes a San Isidro de San Francisco.