Nueva ilusión: Argentina hace su debut mundialista ante Bélgica

La “Albiceleste”, dirigida por Diego Placente, buscará iniciar su andar en la Copa del Mundo juvenil con tres puntos claves contra su par europeo, este lunes.

Deportes03/11/2025

La Selección Argentina Sub-17 hará su estreno mundialista ante Bélgica, este lunes, en la cancha dos del predio Aspire Zone de Doha, por la primera fecha del Grupo D del certamen que se disputa en Qatar 2025.

Desde las 11.45 y con la televisación exclusiva de DSports, la “Albiceleste” comandada por Diego Placente afronta un nuevo desafío, en el que busca el único trofeo que falta en las vitrinas.

Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol, Can Güner; Thomás De Martis. DT: Diego Placente.

