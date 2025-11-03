Nueva ilusión: Argentina hace su debut mundialista ante Bélgica

La Selección Argentina Sub-17 hará su estreno mundialista ante Bélgica, este lunes, en la cancha dos del predio Aspire Zone de Doha, por la primera fecha del Grupo D del certamen que se disputa en Qatar 2025.

Desde las 11.45 y con la televisación exclusiva de DSports, la “Albiceleste” comandada por Diego Placente afronta un nuevo desafío, en el que busca el único trofeo que falta en las vitrinas.

Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol, Can Güner; Thomás De Martis. DT: Diego Placente.