Victoria de oro para Boca: Merentiel de penal selló el 2-1 ante Estudiantes en un duelo caliente

Crónica del partido Estudiantes vs. Boca: Penales fallados, expulsiones y el gol decisivo sobre la hora que dejó al Xeneize en la cima de la Zona A del Torneo Clausura.

Deportes02/11/2025

estudiantes-vs-boca-2130240

Boca le ganó 2-1 a Estudiantes en su visita a UNO: Ezequiel Zeballos, Edwuin Cetré y Miguel Merentiel fueron los goleadores.

El Pincha nunca estuvo por delante en el encuentro. Cetré admitió estar orgulloso de lo demostrado en el terreno de juego: Quedó quinto en la Zona A y por ahora, fuera de las copas.

El Xeneize ganó el partido más importante del año y se quedó satisfecho en ambas tablas. Puntero en la Zona A y segundo en la tabla anual a cuatro de River, con quien jugará la próxima fecha y jugará más tarde.

Con información de 442

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail