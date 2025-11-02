Tras la eliminación en Copa Argentina y en medio de las críticas, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará al “Lobo” por la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura.
Victoria de oro para Boca: Merentiel de penal selló el 2-1 ante Estudiantes en un duelo caliente
Crónica del partido Estudiantes vs. Boca: Penales fallados, expulsiones y el gol decisivo sobre la hora que dejó al Xeneize en la cima de la Zona A del Torneo Clausura.Deportes02/11/2025
Boca le ganó 2-1 a Estudiantes en su visita a UNO: Ezequiel Zeballos, Edwuin Cetré y Miguel Merentiel fueron los goleadores.
El Pincha nunca estuvo por delante en el encuentro. Cetré admitió estar orgulloso de lo demostrado en el terreno de juego: Quedó quinto en la Zona A y por ahora, fuera de las copas.
El Xeneize ganó el partido más importante del año y se quedó satisfecho en ambas tablas. Puntero en la Zona A y segundo en la tabla anual a cuatro de River, con quien jugará la próxima fecha y jugará más tarde.
Con un error del Dibu Martínez, el Aston Villa cayó ante el Liverpool de Mac AllisterDeportes02/11/2025
Los villanos recibieron al equipo de Mac Allister, que no ganaba hace cinco fechas y volvió al triunfo tras un flojo partido del arquero campeón del mundo.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River: "A Gallardo lo acompañamos con convicción"Deportes02/11/2025
El flamante mandatario del Millonario se expresó con respecto a la continuidad del Muñeco en varias entrevistas previas a las elecciones. Conocé cuál es su postura con respecto al entrenador más ganador de la historia del club.
Tras la victoria, el DT de Independiente se mostró "angustiado" por no haber conseguido triunfos antes. Quinteros destacó que, aunque la clasificación es difícil, el equipo finalmente está jugando "más tranquilo".
Independiente goleó a Atlético y sigue con chances de meterse en playoffs y puestos de copasDeportes02/11/2025
Con goles de Abaldo, Ávalos y Loyola, el Rojo se impuso por 3 a 0 ante el Decano, que terminó con nueve en cancha, y se ilusiona con clasificar. Mansilla le tapó un penal al delantero paraguayo.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Boca visita a Estudiantes este domingo a las 16 horas en el estadio Jorge Luis Hirschi. El partido es considerado trascendental ya que ambos equipos luchan por consolidarse en la parte alta de la tabla del Torneo Clausura.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
La TNA del Banco Nación cayó al 35%. Con las nuevas tasas, se requieren $11 millones para ganar $340.000 en 30 días en el plazo fijo. Compara las mejores opciones.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.