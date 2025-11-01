La Embajada de Estados Unidos anunció oficialmente la llegada de su nuevo embajador, Peter Lamelas, a Buenos Aires. Lamelas había anticipado avanzar en inversiones y trabajar con gobernadores.
Dura carta de Kicillof a Milei: acusó un “ajuste ilegal” y exigió diálogo federal
El mandatario provincial pidió abrir una instancia de diálogo “serio y federal” y reclamó el envío de fondos que, según sostuvo, fueron recortados “de forma ilegal”.Política01/11/2025Ivana Chañi
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, difundió este sábado una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que acusa al Gobierno nacional de aplicar un ajuste “que provoca recesión, caída del consumo, pérdida de empleo y angustia social”. El mandatario provincial pidió abrir una instancia de diálogo “serio y federal” y reclamó el envío de fondos que, según sostuvo, fueron recortados “de forma ilegal”.
Kicillof afirmó que el plan económico oficial “fracasó” y sostuvo que el supuesto orden fiscal se sostiene “sobre el desfinanciamiento de las provincias”. Señaló que a Buenos Aires se le adeudan más de “doce millones de millones de pesos” y mencionó la eliminación del Fondo de Seguridad, del Fondo de Incentivo Docente, el Fondo para Jubilados y la paralización de 1.000 obras y 16.000 viviendas.
En la carta, el gobernador confirmó que no acompañará reformas “que quiten derechos, destruyan la producción o profundicen la desigualdad”, y advirtió que el peronismo no convalidará iniciativas que “ahoguen a una sociedad golpeada, endeudada y sin horizonte de progreso”.
Kicillof también cuestionó la intervención de dirigentes extranjeros en la política argentina. Señaló como un hecho “vergonzoso” la participación del presidente estadounidense Donald Trump y del asesor Barry Bennet en la campaña oficialista, y lo consideró una “pérdida de soberanía y dignidad nacional”.
El mandatario bonaerense pidió que Milei convoque a todas las provincias sin exclusiones, y recordó que las jurisdicciones que no fueron llamadas representan “más del 40% de la población argentina”. Sostuvo que dejar fuera a gobernadores “no es una señal democrática ni federal”.
“El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria”, cerró Kicillof, luego de remarcar que “las familias están endeudadas, los comercios vacíos, la industria paralizada y los salarios pulverizados”.
Carta al Presidente Javier Milei
El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria.https://t.co/KjQfM9n97p pic.twitter.com/RLKzG4JrUq
El flamante jefe de Gabinete dijo que el ex jefe de ministros fue una “pieza clave” de la administración libertaria.
La "semana de éxitos" del Gobierno, según Adorni
El vocero presidencial y flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió un resumen de la semana con medidas económicas y acuerdos políticos.
El ahora exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, se despidió del Gobierno días después de haber usado una frase de Mercedes Sosa para desmentir su salida.
La salida de los dos principales interlocutores con las provincias se dio apenas 24 horas después de que los gobernadores se reunieran con el presidente Javier Milei para negociar la agenda de reformas.
Ante los cambios en el Gabinete, que incluye a Manuel Adorni como nuevo Jefe, se especula con que Daniel Scioli deje su cargo al frente de la Secretaría de Turismo en las próximas horas.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tasas de billeteras virtuales hoy: Naranja X y Ualá encabezan los rendimientos diariosEconomía31/10/2025
Las billeteras virtuales continúan ofreciendo rendimientos sobre saldos depositados, aunque con topes y tasas que varían según la plataforma. Naranja X lidera con una TNA del 39%.
Se encuentra abierta la convocatoria para que asociaciones e instituciones deportivas de la provincia postulen a sus tres (3) deportistas más destacados del ciclo 2025.
Día de los Fieles Difuntos: revalorizan la tradición de preparar la mesa de las ofrendasSociedad31/10/2025
Se trata de una tradición ancestral que se conmemora los 1 y 2 de noviembre. “Hacemos ofrendas que son panes de diferentes formas para esperar a nuestros seres queridos”, señalaron.
Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno. El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.