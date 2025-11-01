El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
El secreto de PayPal: Por qué ARCA no puede controlar sus transferencias
El ARCA no podrá controlar directamente las transferencias de la billetera virtual PayPal durante noviembre. Esto se debe a que la plataforma no tiene sede ni convenio de intercambio de información en Argentina.Argentina01/11/2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) controla las transferencias bancarias y transacciones realizadas con billeteras virtuales para prevenir evasiones fiscales y verificar que sean lícitas. Sin embargo, una de estas entidades no está sujeta a las revisiones del organismo.
Al mismo tiempo, ARCA anunció cambios en el sistema de reporte de operaciones. De esta manera, se amplió la cantidad de transacciones que las entidades financieras y billeteras digitales deben informar en caso de sobrepasar los límites de transferencia establecidos.
ARCA: cambios en el sistema de reporte de operaciones
Gracias a los nuevos cambios, los bancos y billeteras cuentan con criterios más claros acerca de qué movimientos se deben informar. Es por ello que se recomienda conservar la documentación respaldatoria, que verifique que los movimientos sean legítimos, como comprobantes y los orígenes de los mismos.
A partir de la nueva normativa, los límites de transferencia por los que ARCA podrá investigar a un contribuyente son $50.000.000 ,en el caso de personas humanas, y $30.000.000, para personas jurídicas, ya sea en un período específico o como saldo mensual final. En este último caso, también se deberán tener en cuenta los importes positivos y negativos.
PayPal, la billetera que ARCA no podrá controlar
La billetera electrónica proveniente de Estados Unidos, PayPal, es de las pocas entidades en las que ARCA no puede hacer un seguimiento directo. Esto se debe a que no cuenta con sede en Argentina ni tiene convenio de intercambio de información con el organismo. Sin embargo, es importante aclarar que en caso de transferir desde esta billetera a una local, la agencia sí podrá observar el movimiento.
