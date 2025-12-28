El equipo de Javier Milei enfrenta vencimientos de deuda externa por US$4.225 millones el 9 de enero. Luis Caputo analiza un REPO y fondos de concesiones para cubrir el pago.
Éxodo a Chile: 3 km de fila en el Cristo Redentor
El Paso Internacional Cristo Redentor registra este domingo una intensa afluencia de turistas mendocinos que viajan a Chile para recibir el 2026.Argentina28/12/2025
El último fin de semana del año generó un intenso movimiento en la Ruta Nacional 7. En la previa de Año Nuevo, una gran cantidad de mendocinos cruzó hacia Chile para pasar las fiestas, lo que provocó congestiones y esperas en la zona de alta montaña.
Según el reporte emitido por Gendarmería Nacional este domingo por la mañana, la situación en el Paso Internacional Cristo Redentor es de gran afluencia. Actualmente, se registran aproximadamente 150 minutos (dos horas y media) de demora desde la salida del túnel internacional hasta el complejo fronterizo Los Libertadores.
La fila de vehículos para ingresar al control chileno se extiende por 3 kilómetros, pero por el momento menor a las demoras de que se registraron el viernes. En contraste, el ingreso hacia Argentina por el complejo Roque Carranza se mantiene fluido, con apenas 10 minutos de espera.
El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado para todo tipo de vehículos las 24 horas. Como alternativa para quienes se encuentran en el sur de la provincia, el Paso Pehuenche (Malargüe) también está operativo, aunque en un horario más restringido, de 9:00 a 18:00 horas.
El Ministerio de Salud de Neuquén, encabezado por Martín Regueiro, confirmó la detección de dos casos de Gripe influenza A(H3N2) subclado K.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
El Congreso de la Nación cerró el 2025 con apenas 13 leyes sancionadas, marcando el nivel de productividad más bajo de los últimos diez años.
ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno para estatales: "Es el peor fin de año"Argentina27/12/2025
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta salarial del Gobierno Nacional consistente en un 2% de aumento para diciembre y un bono de 50.000 pesos.
Imputaron a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por la retención ilegal de aportes jubilatorios en la AFAArgentina26/12/2025
El fiscal Claudio Navas Rial acusó formalmente al presidente y al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. La investigación apunta a una deuda superior a los $19.000 millones y quedó a cargo del juez Diego Amarante.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.