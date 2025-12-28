Éxodo a Chile: 3 km de fila en el Cristo Redentor

El último fin de semana del año generó un intenso movimiento en la Ruta Nacional 7. En la previa de Año Nuevo, una gran cantidad de mendocinos cruzó hacia Chile para pasar las fiestas, lo que provocó congestiones y esperas en la zona de alta montaña.



Según el reporte emitido por Gendarmería Nacional este domingo por la mañana, la situación en el Paso Internacional Cristo Redentor es de gran afluencia. Actualmente, se registran aproximadamente 150 minutos (dos horas y media) de demora desde la salida del túnel internacional hasta el complejo fronterizo Los Libertadores.

La fila de vehículos para ingresar al control chileno se extiende por 3 kilómetros, pero por el momento menor a las demoras de que se registraron el viernes. En contraste, el ingreso hacia Argentina por el complejo Roque Carranza se mantiene fluido, con apenas 10 minutos de espera.



El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado para todo tipo de vehículos las 24 horas. Como alternativa para quienes se encuentran en el sur de la provincia, el Paso Pehuenche (Malargüe) también está operativo, aunque en un horario más restringido, de 9:00 a 18:00 horas.

Con información de Los Andes