La víctima tenía 61 años y había salido a supervisar la zona por las ráfagas de viento. También hubo dos heridos.
ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno para estatales: "Es el peor fin de año"
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta salarial del Gobierno Nacional consistente en un 2% de aumento para diciembre y un bono de 50.000 pesos.Argentina27/12/2025
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó este viernes la oferta del Gobierno de 2% de actualización salarial en diciembre y un bono por única vez de 50.000 pesos en la paritaria de la Administración Pública Nacional.
Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la oferta oficial, como lo viene haciendo sistemáticamente, sumando incrementos salariales para los últimos 12 meses por debajo de la inflación, teniendo en cuenta el informe del Relevamiento de Expela inflación para diciembre de acuerdo a las expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central.
El rechazo de ATE a la oferta aceptada por UPCN
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó que “el regalo para estas fiestas de parte del Gobierno, finalmente fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”.
“Los estatales nunca nos hubiéramos imaginado un peor fin de año. En el 2025 quedamos 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei perdimos cuatro salarios completos. Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega”, agregó el dirigente sindical mediante un comunicado.
De manera que ATE convocará a sus instancias orgánicas para definir el plan de acción para exigir “un aumento de emergencia que permita a todos salir de la pobreza. Vamos a convocar plenarios y asambleas para definir medidas de fuerza”, afirmó Aguiar.
Finalmente, el gremialista apuntó contra UPCN, conducida por Andrés Rodríguez, al considerar que desde ese sindicato “tienen que explicar a cambio de qué firman incrementos por debajo de la evolución de los precios, cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos".
"A esta altura, en el sector público UPCN ya es socio de la motosierra. Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo”, concluyó.
Con información de Minuto Uno
CFK sigue internada y espera definiciones sobre su detención durante la feria de eneroArgentina01/01/2026
La expresidenta continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada en el Sanatorio Otamendi de esta capital.
Alcoholemia positiva: Registraron casi 100 casos en todo el país durante Año NuevoArgentina01/01/2026
Tras más de 5000 operativos en todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que el valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires
El primero fue en San Luis, con el nacimiento de Mia Saray Frías Olaechea a las 00hs.
Hubo un incremento de heridos por pirotecnia.
En la previa de Año Nuevo, por un problema en la Subestación Bosques, hubo casi un millón de usuarios afectados.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.