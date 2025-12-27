ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno para estatales: "Es el peor fin de año"

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó este viernes la oferta del Gobierno de 2% de actualización salarial en diciembre y un bono por única vez de 50.000 pesos en la paritaria de la Administración Pública Nacional.

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la oferta oficial, como lo viene haciendo sistemáticamente, sumando incrementos salariales para los últimos 12 meses por debajo de la inflación, teniendo en cuenta el informe del Relevamiento de Expela inflación para diciembre de acuerdo a las expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central.

El rechazo de ATE a la oferta aceptada por UPCN

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó que “el regalo para estas fiestas de parte del Gobierno, finalmente fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”.



“Los estatales nunca nos hubiéramos imaginado un peor fin de año. En el 2025 quedamos 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei perdimos cuatro salarios completos. Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega”, agregó el dirigente sindical mediante un comunicado.

De manera que ATE convocará a sus instancias orgánicas para definir el plan de acción para exigir “un aumento de emergencia que permita a todos salir de la pobreza. Vamos a convocar plenarios y asambleas para definir medidas de fuerza”, afirmó Aguiar.

Finalmente, el gremialista apuntó contra UPCN, conducida por Andrés Rodríguez, al considerar que desde ese sindicato “tienen que explicar a cambio de qué firman incrementos por debajo de la evolución de los precios, cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos".

"A esta altura, en el sector público UPCN ya es socio de la motosierra. Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo”, concluyó.

Con información de Minuto Uno