Virus H3N2 en Neuquén: Salud descartó circulación comunitaria
El Ministerio de Salud de Neuquén, encabezado por Martín Regueiro, confirmó la detección de dos casos de Gripe influenza A(H3N2) subclado K.Argentina28/12/2025
El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2 y en conferencia de prensa informaron que los pacientes ya recibieron el alta médica y tranquilizaron a los vecinos al sostener que no hay circulación comunitaria.
En un contexto de aumento de la actividad del virus a nivel internacional durante los últimos meses, Martín Regueiro, actual ministro de Salud provincial, confirmó la detección de dos casos de influenza A(H3N2) subclado K en Neuquén.
El funcionario explicó que ambos pacientes requirieron internación por neumonía, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.
Un punto importante, mencionado durante la conferencia, es que se tratan de casos aislados y que hasta el momento “no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en Neuquén”, conforme a los datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El subclado K del virus influenza A(H3N2) ya fue detectado en varios países del mundo, aunque por ahora no se observó una mayor gravedad clínica asociada a esta variante, ni un aumento de hospitalizaciones o fallecimientos en relación con temporadas previas.
“El sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando de manera permanente la situación”, sostuvo Regueiro, quien remarcó que no se trata de una situación de alarma, sino de un evento que está siendo controlado de forma oportuna y eficaz.
Medidas de prevención
Las autoridades sanitarias neuquinas insisten en la importancia de mantener las medidas de prevención habituales:
Mantener al día la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo: personas gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses inclusive, niñas y niños de 2 a 8 años inclusive con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con factores de riesgo, tales como enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes; y personas mayores de 65 años.
Lavarse frecuentemente las manos.
Ventilar los ambientes.
Cubrirse al toser o estornudar.
Ante síntomas respiratorios, quedarse en casa y consultar al sistema de salud, sobre todo si se pertenece a un grupo de riesgo.
