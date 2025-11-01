Peter Lamelas en Argentina: Llegó el nuevo embajador de Estados Unidos

Dura carta de Kicillof a Milei: acusó un “ajuste ilegal” y exigió diálogo federal
El mandatario provincial pidió abrir una instancia de diálogo “serio y federal” y reclamó el envío de fondos que, según sostuvo, fueron recortados “de forma ilegal”.
La Embajada de Estados Unidos anunció oficialmente la llegada de su nuevo embajador, Peter Lamelas, a Buenos Aires. Lamelas había anticipado avanzar en inversiones y trabajar con gobernadores.Política01/11/2025
La Embajada de Estados Unidos en la Argentina anunció oficialmente la llegada del nuevo embajador Peter Lamelas, quien ya se encuentra en Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales ante el Gobierno argentino. Lamelas había sido nominado por el presidente Donald Trump el 24 de marzo de 2025 y confirmado por el Senado de ese país el 18 de septiembre del mismo año como el 53° embajador estadounidense ante la República Argentina.
Lamelas es doctor en Medicina y magíster en Administración de Empresas, además de fundador y exdirector ejecutivo de MD Now Urgent Care, la mayor red de centros de atención médica de urgencias del estado de Florida. Es nacido en Cuba y emigró junto a su familia a los Estados Unidos. Es, lo que en la isla se denomina como "gusano" por huir del país. Durante la primera gestión de Trump, Lamelas formó parte de la Junta de Revisión de la Medalla al Valor en Seguridad Pública del Departamento de Justicia, organismo que reconoce la valentía de los socorristas estadounidenses.
Al momento de ser nominado, Lamelas avisó que pensaba trabajar con los gobernadores y combatir al kirchnerismo. También se concentrará en las relaciones bilaterales entre ambos países para avanzar con inversiones en energía, la innovación tecnológica y la cooperación en seguridad.
Con información de Página 12
