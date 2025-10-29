Cayeron tres por robar maíz con motos en Las Lajitas

res sujetos fueron demorados en Las Lajitas por el robo de bolsas de maíz de una finca. Fueron sorprendidos transportando la carga en dos motocicletas. El caso es investigado por la Fiscalía Penal local.

Policiales

El procedimiento se realizó a partir de la denuncia del encargado. Los sujetos fueron detectados transportando bolsas de maíz en dos motos. Hubo secuestro de elementos. Intervino la Fiscalía Penal local.

Ayer, policías del Distrito de Prevención 9 demoraron a tres sujetos por el robo de bolsas de maíz en una finca de Las Lajitas. La intervención se inició tras la denuncia del encargado.

En el lugar se detectó a tres hombres transportando los elementos sustraídos en dos motos.

Se secuestraron siete bolsas de maíz y los rodados que habrían sido utilizados como medio para cometer el ilícito.

Intervino la Fiscalía Penal de Las Lajitas.

