Incautaron dos vacas y cinco caballos sueltos en RN 9

Efectivos del Departamento de Caballería incautaron 2 vacas y 5 caballos que se encontraban sueltos en la vía pública en ruta nacional 9, Vaqueros y La Caldera.

Las intervenciones se originaron por patrullajes preventivos y alertas ciudadanas.

Los animales fueron incautados y trasladados a la base de Caballería.

Se dio intervención a la Unidad Fiscal Contravencional.