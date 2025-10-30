Incautaron dos vacas y cinco caballos sueltos en RN 9

Fue un trabajo del Departamento de Caballería realizado a partir de patrullajes preventivos y alertas ciudadanas al Sistema de Emergencias 911. Se secuestraron dos vacas y cinco equinos que se encontraban en ruta nacional 9, en Vaqueros y La Caldera.

Policiales30/10/2025

WhatsApp-Image-2025-10-30-at-13.55.55-696x450

Efectivos del Departamento de Caballería incautaron 2 vacas y 5 caballos que se encontraban sueltos en la vía pública en ruta nacional 9, Vaqueros y La Caldera.

Las intervenciones se originaron por patrullajes preventivos y alertas ciudadanas.

Los animales fueron incautados y trasladados a la base de Caballería.

Se dio intervención a la Unidad Fiscal Contravencional.

