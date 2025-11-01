Postulantes a Fuerzas de Seguridad podrán tramitar antecedentes este fin de semana

Este fin de semana se habilitó atención especial para postulantes a las Escuelas de Policía y del Servicio Penitenciario. Declaraciones de la Dirección de Calidad y Coordinación Administrativa.

La Policía de Salta informó que se realizará una atención excepcional destinada a postulantes a las Escuelas de Policía y del Servicio Penitenciario para la tramitación de certificados de antecedentes necesarios en el proceso de inscripción a las Fuerzas de Seguridad.

La atención será este sábado y domingo, en horario de 08:00 a 13:30 y de 15:00 a 20:30, en las Oficinas de Atención al Público, ubicadas en Santiago del Estero N.º 725.

