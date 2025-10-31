El gobernador de Jujuy destacó la buena sintonía con Milei en la reunión donde se abordaron obras, biocombustibles y reformas legislativas.
Tras la derrota electoral, Kicillof busca recomponer la unidad del peronismo
La reunión con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro servirá para discutir gestión, tensiones internas y la participación política del sector.Política31/10/2025
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunirá este viernes a los intendentes alineados con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en medio de tensiones internas y reclamos de ruptura con el kirchnerismo de parte de un sector de los jefes comunales, tras la derrota electoral del peronismo en las elecciones del domingo último.
Kicillof volverá a poner a prueba su rol de articulador dentro del peronismo durante un encuentro que se llevará a cabo desde las 15 en La Plata, hasta donde llegarán los alcaldes que lo respaldaron en la pulseada con La Cámpora por el desdoblamiento electoral.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes de la Gobernación bonaerense, el mitín está planteado como una “reunión de trabajo”, pero servirá también para ordenar tensiones internas dentro del oficialismo bonaerense tras las elecciones legislativas.
Luego de la derrota en las elecciones se instaló en algunos intendentes aliados la idea “romper el estilo gurka” y marcar distancia con el kirchnerismo duro, disconformes con la falta de reconocimiento político y la escasa participación del sector en las listas.
“Les tendrían que haber dado dos lugares expectantes para que arrastren y movilicen”, deslizaron fuentes partidarias al señalar como un error no haber otorgado mayor protagonismo en las nóminas a los intendentes, para lograr más compromiso en las elecciones legislativas nacionales.
Sin embargo, Kicillof no comparte ese impulso rupturista: en su entorno aseguran que el gobernador buscará bajar los decibeles y poner el foco en la gestión.
“Se viene profundizando la demanda de asistencia y creemos que eso no se va a detener. Así que vamos a buscar alternativas entre todos para dar respuesta en la medida que podamos”, explicaron en el kicillofismo.
Desde La Cámpora, en tanto, niegan cualquier fractura, al afirmar que “habrá reproches de todos para todos, pero no vemos sentido a una ruptura. Es parte de una discusión interna, con críticas y autocríticas”, admitió una fuente del espacio a la Agencia Noticias Argentinas.
En el Frente Renovador también buscan despegarse de la pelea al advertirse como “independientes de esa interna”, según aclararon cerca del referente del espacio, Sergio Massa, quien por estos días se encuentra de viaje en el exterior.
El escenario en el que se dará la reunión estará atravesado, además, por el futuro del PJ bonaerense: el espacio provincial, presidido por Máximo Kirchner, se encamina a prorrogar sus autoridades en diciembre ante la falta de consenso para un recambio.
El encuentro de mañana será también un intento de Kicillof por sostener el delicado equilibrio entre los distintos sectores del oficialismo bonaerense: aunque algunos dirigentes del PJ consideran que “el enemigo está adentro”, el gobernador insiste en mantener abierta la mesa de diálogo.
En este panorama, uno de los desafíos del peronismo será encontrar una narrativa que permita volver a conectar con la sociedad.
“Hoy ofrecemos nostalgia y pelea interna”, resumieron fuentes partidarias y sintetizaron: “Tenemos que ver qué decirle a la gente, pero sin perder el perfil opositor”.
Villada confirmó que todos los ministros renunciaron: “Sáenz decide en soledad los cambios”
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, señaló que el gabinete provincial presentó su renuncia al gobernador Gustavo Sáenz para facilitar una reestructuración. Aseguró que los cambios buscan “una gestión más ágil y con menor costo”.
Con la participación de 62 organizaciones, la central obrera intenta sostener la unidad y proyectar una postura clara ante las reformas de Milei, en paralelo al diálogo del Ejecutivo con gobernadores.
Milei viajará a Miami para reunirse con empresarios y descartan un encuentro con TrumpPolítica31/10/2025
El Gobierno indicó que no solicitaron una reunión bilateral entre los mandatarios y que será “muy poco probable” un encuentro informal. El foco del viaje estará en economía e inversiones.
La histórica remontada de Diego Santilli en Buenos Aires impulsa el acercamiento entre el Gobierno y el partido fundado por Macri, aunque por ahora no se esperan incorporaciones al gabinete presidencial.
Reformas: Villada dijo que Salta acompañará las medidas que beneficien al país y exigirá cumplimiento de obras
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, confirmó que la provincia apoyará las reformas laboral, impositiva y previsional impulsadas por la Nación. Aclaró que Salta “no es obstruccionista”, pero reclamó que el Presupuesto 2026 contemple las obras acordadas con la provincia.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.