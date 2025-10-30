Países Bajos se encuentra en elecciones y el partido liberal progresista Demócratas 66 (D66) dio un golpe tras las generales, lo que podría ponerle un freno al dominio parlamentario derechista. Su posible futuro primer ministro está en pareja con un deportista argentino, que puede ocupar un lugar importante de relevancia en el país europeo.

El avance de D66 podría significar una coalición de gobierno con partidos moderados, como un freno al dominio parlamentario del líder ultraderechista Geert Wilders.

El virtual ganador es Rob Jetten, comprometido con el jugador de hockey de Los Leones, Nicolás Keenan. Después de la reina Máxima, el país europeo podría tener ahora a un primer caballero argentino.

Elecciones en Países Bajos y la posibilidad de un adiós a la ultraderecha

Con los resultados oficiales aún por confirmarse, D66 habría logrado el mejor resultado de su historia y se consolidaba como la primera fuerza del país con un avance generalizado, contra grandes partidos como el bloque de ecologistas y socialdemócratas GL-PvdA, pero también al liberal VVD, al centrista NSC e incluso a la extrema derecha de Wilders.

Según los boca de urna, D66 obtendría 27 de los 150 asientos del Congreso; mientras que el PVV de Wilders, habría perdido 12 escaños, con lo que pasaría de 37 a 25 y dejaría de ser mayoría en el Parlamento neerlandés.

Wilders (62) reconoció sufrir una pérdida importante, aunque prometió seguir en la política "hasta los ochenta años". Tras conocerse los datos, Jetten (38) pidió "formar un gobierno estable y ambicioso desde el centro que ponga fin a la política del odio y el negativismo".

Se necesita una coalición de al menos cuatro formaciones para alcanzar los 76 escaños que marcan la mayoría absoluta. "Hemos demostrado no solo a los Países Bajos, sino también al mundo, que es posible derrotar a los movimientos populistas y de extrema derecha", declaró Jetten ante la multitud.

"Hoy millones de neerlandeses han dicho adiós a la política del miedo y eligieron las fuerzas positivas", agregó quien se perfila como el principal candidato a primer ministro de Países Bajos.

Las elecciones en Países Bajos se consideraron una prueba para determinar si la extrema derecha puede ampliar su influencia o si alcanzó su punto máximo en algunas partes de Europa. El resultado podría indicar que su atractivo tiene límites.

Quién es Nicolás Keenan, el posible primer caballero argentino

Jetten está comprometido con el jugador de Los Leones, Nicolás Keenan, jugador del Hockey Club Klein Zwitserland (La Haya). El deportista reveló la relación en una entrevista durante los Juegos Olímpicos París 2024, cuando Jetten era viceprimer ministro de Países Bajos. Unos meses más tarde, anunciaron su compromiso.

"Nos cruzábamos por el supermercado y nos tirábamos likes, así que amor moderno", relató Keenan cuando Los Leones esperaban su partido de cuartos de final contra Alemania en la capital francesa.

El delantero de Los Leones nació en Buenos Aires pero creció entre Italia y España, debido al trabajo de su padre, Patricio Keenan, exjugador y entrenador de hockey sobre césped. Al cumplir 12 años, comenzó a dar sus primeros pasos en el Club Egara del país ibérico.

Tras la Copa Mundial Juvenil de 2016, se mudó a La Haya para jugar en el Klein Zwitserland, club en el que se desempeña hasta ahora. A pesar de tener la oportunidad de representar internacionalmente a España, Keenan decidió ponerse la camiseta argentina para la que ya jugó dos Juegos Olímpicos (Tokio 2021 y París 2024).

Debutó con la selección mayor en la FIH Pro League 2019 y luego ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de ese año, tras vencer a Canadá en la final. En 2023 jugó su primera Copa del Mundo de Hockey FIH.

