Milei viajará a Miami para reunirse con empresarios y descartan un encuentro con Trump

El Gobierno no prevé un encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en su viaje a Miami y prepara una reunión con empresarios. En el Ejecutivo sostienen que no pidieron de forma oficial una reunión bilateral entre los mandatarios y califican de “muy poco probable” un encuentro informal.

“Va a ser imposible porque están distintos días”, expresan en Nación. Se trata del evento America Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el centro Kaseya de los Miami Heats y contará también con la presencia de Lionel Messi, Rafael Nadal y María Corina Machado.

En el Ejecutivo advierten que todavía no está cerrada la lista de empresarios con los que planea reunirse el jefe de Estado. También formarán parte del evento el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon -que estuvo reunido la semana pasada con el primer mandatario y con el ministro de Economía, Luis Caputo- y el presidente de Google, Eric Schmidt.

Lo mismo aplica para el CEO de Citadel, Ken Griffin, el cofundador de Flow, Adam Neumann, el presidente de Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Steve Witkoff, el enviado especial de los Estados Unidos a Medio Oriente. En el oficialismo no dan detalles por el momento del discurso del primer mandatario, pero aseguran que estará focalizado en la economía y en las inversiones.

En la Casa Rosada aseguran además que no hay una fecha fija para la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para reunirse con Javier Milei más allá de que el funcionario norteamericano expresara este jueves en sus redes que tiene previsto visitar la Argentina en breve. “No hay nada cerrado aún”, agregan.

El Gobierno negocia a la par -con el respaldo de Washington- con los principales bancos de Wall Street un préstamo por US$20.000 millones para cubrir vencimientos de deuda de 2026. El swap por US$20.000 millones con la administración de Donald Trump ya fue oficializado por el Banco Central.

El Ejecutivo fija además expectativas altas en poder anunciar en el corto plazo el acuerdo comercial de baja recíproca de aranceles, que negocia el Ministerio de Economía con la Oficina del Representante Comercial estadounidense, que encabeza Jamieson Greer. En el oficialismo mantienen la postura de que ya “está listo” y que sólo falta la coordinación comunicacional de la Casa Blanca.

El jefe de Estado tiene previsto recibir este mes al nuevo embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas. En Balcarce esperan que el representante de la administración de Donald Trump mantenga un encuentro con el presidente cuando presente las cartas credenciales. Quieren además sumar a los gobernadores dialoguistas a los contactos con los funcionarios norteamericanos.

