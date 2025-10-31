Desde la parroquia de San Lorenzo convocaron a celebrar este domingo el Día de los Fieles Difuntos con una invitación especial para niños y niñas que quieran disfrazarse de sus santos favoritos.
Por los Días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos habrá misa en los cementerios municipales
Este sábado 1° y el domingo 2 de noviembre, los cementerios municipales estarán abiertos de 7 a 19 de manera normal. Se solicita evitar dejar floreros con agua para prevenir la proliferación del mosquito vector del Dengue.Salta31/10/2025
En las vísperas del días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos del 1 y 2 de noviembre, se realizaron tareas de limpieza integral de las instalaciones de los cementerios de la Santa Cruz y San Antonio de Padua.
Los trabajos contemplaron retiro de ramas y flores secas, mantenimiento del césped y acondicionamiento de nichos, mausoleos y tumbas.
Ambos cementerios estarán abiertos de 7 a 19 hs, mientras que el horario de administración el sábado será de 7 a 13 y el domingo todo el día.
Se solicita a los visitantes mantener la limpieza y cuidar las instalaciones de las necrópolis. Se pide, además, evitar dejar floreros con agua para prevenir la proliferación del mosquito vector del Dengue.
Misas cementerio San Antonio de Padua días 1 y 2 de noviembre:
Día de Todos los Fieles y Santos Difuntos
DIA 01/11/2025: 8:00 y 17:00 hs.
DIA 02/11/2025: 8:00, 10:00, 12:00 y 17:00 hs.
Misas cementerio De la Santa Cruz
DIA 2/11/ 2025: 12:30 y 17 hs.
