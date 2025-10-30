Odontólogos en alerta por falta de pagos del IPSS

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la presidenta de la Asociación Odontológica de Salta, Marcela Tejerina, aseguró que el atraso en los pagos por parte del IPSS hace que la situación sea insostenible para los profesionales.

“Ayer recibimos el 50% del pago de agosto”, advirtió la representante, y relató que desde otra institución se comunicaron con la obra social provincial y les respondieron que, quizás, en 15 días se regularizaba el pago; “sin embargo, vemos que a todas las asociaciones profesionales les están pagando en porcentajes”, completó.

Indicó, en tanto, que el cobro que reclaman tiene carácter alimentario y que la situación es cada vez más complicada.

“Cuando comenzó la intervención nos dijeron que iban a cumplir con los pagos pero eso duró pocos meses. Se presentaron notas para hablar con el interventor, pero dijeron que no hay plata”, señaló.

Finalmente, Tejerina adelantó que este viernes la Asociación mantendrá una reunión donde analizarán la situación y decidirán los pasos a seguir.