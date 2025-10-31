Realizan trabajos de encauzamiento de los ríos Arenales y Arias

Los trabajos se extendieron sobre una longitud total de 1.600 metros. La Provincia invirtió $93.9 millones.

Salta31/10/2025

104721-encauzamiento-de-los-rios-arenales-y-arias

En el municipio de San Lorenzo, el Gobierno de la Provincia realizó obras de encauzamiento en los ríos Arenales y Arias. Los trabajos representaron una inversión de $93.9 millones.

Desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que los trabajos abarcaron 800 metros de longitud y 20 metros de ancho en ambos ríos. Por su parte, se removió un volumen de 28.800 metros cúbicos.  

El objetivo de esta iniciativa es mitigar problemáticas durante la época estival y brindar mayor seguridad en zonas aledañas a las márgenes. 

