Hallaron restos óseos en una finca de Las Lajitas
Ocurrió el pasado 15 de octubre en una finca, luego de un incendio de pastizales. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizará las pericias correspondientes.Judiciales30/10/2025
El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, a través de la delegación Las Lajitas, investiga el hallazgo de restos óseos que pertenecerían a un cuerpo humano, ocurrido el pasado 15 de octubre en finca San Antonio, ubicada sobre la ruta provincial 30.
El reporte fue realizado por un oficial de la Policía de la Provincia, que revista en la Comisaría 1 de Las Lajitas, dando cuenta que tras un incendio de pastizales, se detectó la presencia de restos óseos presumiblemente humanos.
El fiscal Saravia dispuso el trabajo de personal de Criminalística de la Policía en el lugar, así como la presencia del médico legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Los restos óseos fueron remitidos al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para la realización de los estudios correspondientes y la extracción de muestras que permitan realizar futuros cotejos genéticos con el fin de establecer su identidad. Asimismo se ofició a las dependencias policiales para la verificación de los registros de personas denunciadas como desaparecidas.
