Por falta de pago, el Círculo Médico suspenderá el crédito de IPS

La comisión directiva del Círculo Médico de Salta informó que IPSS no regularizó la deuda por lo que, a partir del viernes 31 de octubre, suspenderán el crédito.

“A pesar de las gestiones realizadas, el IPSS aún no regularizó la deuda correspondiente a Consultas y Prácticas Médicas. Por este motivo, informamos la Suspensión del Crédito a partir de las 00:00 hs del 31/10/2025”, detallaron en un comunicado.

Se informó que la atención a los afiliados será a valores convenidos entre el CMS y la Obra Social Provincial, es decir el Padrón A: $13.000.

“Continuamos trabajando para alcanzar una solución que contemple nuestro reclamo por honorarios de carácter alimentario”, indicaron.