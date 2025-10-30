Senadores dieron sanción definitiva a la creación del FOGASAL

En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia dio tratamiento – sobre tablas – y aprobación al proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, que prevé la creación de la “Fiduciaria de Salta S.A.U.” como Sociedad Anónima Unipersonal, y del “Fideicomiso Fondo de Garantías de Salta” (FOGASAL).

“No estamos para debatir frías cifras en una planilla, venimos a hablar del alma de Salta, esa que se encarna en cada emprendedor”, aseguró el representante de Orán, Juan Cruz Curá.

Indicó, en este sentido, que “el frío sistema financiero” pide garantías imposibles para los pequeños productores, mientras que son estos, en realidad, la inversión más rentable de la provincia dado que son generadores de empleo.

“FOGASAL es una declaración política rotunda que afirma que aquí está el Estado”, celebró el senador, y aseguró que el aval brindado por el Fondo será la herramienta que les permitirá a pequeños y medianos emprendedores mejorar y hacer crecer sus proyectos; “es el aval que pone el Estado provincial para cada uno de ellos”, completó.

Para Curá, no se puede hablar de desarrollo productivo mientras, en los hechos, se cierran las puertas del crédito.

“Nuestro deber es mirar a ese pequeño productor y decirle que su coraje ahora tiene el respaldo de la Provincia. Es un acto de fe en nuestra gente”, finalizó Curá.

El proyecto, aprobado, pasa al Ejecutivo para su promulgación.