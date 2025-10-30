Con “promociones agresivas” lanzan la Semana del Sándwich en Salta

Del 3 al 7 de noviembre se realizará la Semana del Sándwich en Salta con promociones y descuentos especiales en locales gastronómicos de la ciudad.

“La idea es impulsar la demanda en estos días y elegimos fechas especiales. Ahora alargamos, lo hicimos toda una semana con la idea de que todos los locales presenten promociones, happy hours, dos por uno, la oferta es bien variada”, expresó el presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, Juan Chibán, en diálogo con Aries.

Según señaló se espera la participación de más de 100 locales en toda la provincia. “Hasta ahora tenemos confirmado en El Carril, Chicoana, Tartagal, Cerrillos, y la Ciudad de Salta”, completó.

“Estamos pasando un año bastante complejo en lo que a consumo se refiere, no es ninguna novedad, y estos días ayudan un poco a empujar la demanda y ayudan a los socios gastronómicos para que, por lo menos, en esa semana puedan ver movimiento. Esto va acompañado de promociones muy agresivas, en casi todos los casos”, cerró.

Los locales adheridos al evento, como así también las promociones y ofertas, se compartirán en la página web y las redes sociales de la Cámara.