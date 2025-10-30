La víctima, de 31 años, fue atacada por dos hombres en moto en San José de Pocitos. Murió tras ser trasladada a un hospital en Salta mientras la Policía busca a los agresores.
Narcos de Río usan uniforme militar comprado por internet
El Comando Vermelho de Río de Janeiro está usando uniformes y equipo táctico militar en sus enfrentamientos. El equipamiento, que se consigue libremente por internet, otorga una ventaja al narcotráfico en la guerra urbana.El Mundo30/10/2025
Narcotraficantes del Comando Vermelho adoptaron vestimenta táctica y de estilo militar en Río de Janeiro, transformando su apariencia y sus métodos de combate. Equipados con chalecos, botas, camuflaje y accesorios de guerra, utilizan esta indumentaria de alta tecnología para enfrentarse a la policía y dominar zonas en disputa.
Durante el reciente megaoperativo en los complejos de Penha y Alemão, en la Zona Norte, se registraron imágenes de criminales portando rifles y usando equipamiento de nivel militar. Las prendas se venden libremente por internet para actividades como airsoft, paintball o caza deportiva, pero los narcotraficantes las emplean con otro fin: la guerra urbana.
Equipamiento accesible y ventaja en el terreno
“El material se puede comprar de todo por internet, desde uniformes, con botas y chalecos, hasta dispositivos de rastreo para drones”, explicó el analista de seguridad Alessandro Visacro. “Durante una huida a una zona boscosa, si llevas botas tácticas es mucho mejor que sandalias o ropa visible, que te convierte en un objetivo fácil”, añadió.
El uso de estos equipos se ha extendido a disputas entre facciones rivales. Un ejemplo fue la detención en 2024 de los llamados “hombres helecho”, integrantes del Comando Vermelho que invadieron la comunidad Catiri, en la Zona Oeste. Los delincuentes usaban uniformes “ghillie”, con follaje artificial para camuflarse, similares a los que emplean francotiradores de élite.
Tecnología militar al servicio del crimen organizado
Visacro advierte que el nivel de equipamiento del crimen organizado hoy supera en calidad al de muchas fuerzas policiales. Sin embargo, sostiene que la ventaja técnica sigue del lado de los cuerpos de seguridad.
“A pesar de esta diferencia material, nuestras fuerzas de seguridad pública han demostrado una mayor destreza en el uso de estos elementos en comparación con los delincuentes. La técnica, sin duda, es mucho más importante que el equipo”, concluyó el experto.
La estética militar, antes exclusiva de las fuerzas del orden, se convirtió en una herramienta de intimidación y supervivencia para el narcotráfico en Río de Janeiro, donde la línea entre guerra y crimen parece cada vez más difusa.
Con información de Ámbito
