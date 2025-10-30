La moneda de plata conmemorativa del Mundial 2026 lanzada por el Banco Central se agotó en horas. El ejemplar, que ilustra el famoso gol de Maradona a Inglaterra, se vendió a pesar de la polémica en redes.
Después de 14 años, Xuxa consiguió una familia y dejó el refugio municipal
La perra vivía desde 2010 en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”. Su nueva dueña, Yanet López, la adoptó “para darle una mejor calidad de vida en sus últimos años”.Sociedad30/10/2025
La Municipalidad logró conseguir un nuevo hogar para Xuxa, una perra adulta que se encontraba hace 14 años en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”. Ella había sido rescatada de la calle cuando tenía un año de vida.
Yanet López, adoptante, manifestó que “estoy muy contenta de tener a Xuxa porque la conocía a través de las publicaciones de la Municipalidad y me enamoré de ella”.
“Cuando fui al Centro de Adopciones me mostraron y comentaron sobre todos los perros que buscaban una familia, pero yo fui exclusivamente por Xuxa porque es una perrita geronte y quería darle una mejor calidad de vida para sus últimos años”, destacó Yanet.
“Ojalá todos comprendieran la importancia de adoptar y poder darles una nueva oportunidad a estos perritos que fueron rescatados de la calle, abandonados o sufrieron maltrato”, expresó Yanet, quien agregó que “ahora vamos a darle mucho amor en su nuevo hogar, estamos felices”.
Es importante destacar que, quienes adopten perros adultos del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” obtendrán la atención veterinaria gratuita de por vida para el nuevo integrante de la familia.
El 30 de octubre de 1983, los argentinos volvieron a las urnas después de siete años de dictadura, eligiendo a Raúl Alfonsín como presidente y marcando el regreso del Estado de derecho.
La AMT equiparó la normativa de antigüedad de vehículos entre el servicio tradicional y las plataformas digitales. Esto significa que taxis y remises podrán utilizar vehículos de hasta quince años de antigüedad-
El IPV de Salta premió a cuatro adjudicatarios con cuenta al día en su programa "Cumplís y Ganás". El premio consiste en una reducción de cuotas, siendo la máxima de trece cuotas descontadas del saldo total.
Pareja de extranjeros viajó a Tucumán para un parto gratuito
Aunque el video fue grabado meses atrás frente al hospital Materno Infantil, se viralizó nuevamente en redes y reavivó el debate sobre el cobro a extranjeros sin residencia.
Se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre. La recepción se hará en las oficinas de Espacios Públicos, Alvarado 735, o bien, dependiendo la cantidad, personal municipal pasa a retirarlos.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.