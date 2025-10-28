La enciclopedia digital gestionada por inteligencia artificial promete ser gratuita, más rápida y objetiva que Wikipedia, con casi 900.000 artículos disponibles desde su lanzamiento.
Inició la recepción de materiales para una nueva edición de la suelta de libros
Se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre. La recepción se hará en las oficinas de Espacios Públicos, Alvarado 735, o bien, dependiendo la cantidad, personal municipal pasa a retirarlos.
La ciudad se prepara para una nueva edición de la Suelta de Libros. Será el 13 de noviembre en lugar a confirmar. Se trata de la quinta edición de esta propuesta que atrae a estudiantes, vecinos y visitantes y, en esta oportunidad, estará destinada a la Formación Superior.
Es por eso que, desde la Municipalidad ya se inició la recolección de libros, para que los estudiantes que acudan puedan llevarse los ejemplares que deseen.
Quienes deseen donar libros pueden acercarse a Alvarado 735, oficina de Espacios Públicos, o bien, dependiendo de la cantidad, enviar un mensaje al 3872235604 para que personal municipal pase a retirarlos.
En la Suelta habrá libros y apuntes, de distintas carreras, y quienes concurran podrán llevarse totalmente gratis uno o varios ejemplares. Se espera juntar una gran cantidad de libros y se anticipa una buena concurrencia para esta nueva edición.
Locro, mondongo y sopas: cuánto cuesta un plato caliente en el Mercado San Miguel
Un relevamiento de “Un Mercado a Puerta Abierta” mostró que los platos típicos para resguardarse del frío se venden entre 7.000 y 10.000 pesos, mientras las empanadas y humitas mantienen precios accesibles.
Éxito de convocatoria en los cursos de carpintería, soldadura, durloc y electricidad de “Constructoras”Sociedad28/10/2025
El programa "Constructoras" de Salta registró más de 90 inscriptos en su nueva convocatoria de cursos en oficios como carpintería, soldadura y durloc. Inscripciones a electricidad se extienden hasta el jueves 30 de octubre.
Los artistas locales e invitados del interior mostrarán su talento ante los jurados en solistas, conjuntos y bailes tradicionales, buscando llegar al festival mayor en Cosquín.
Sancionaron a diez personas por arrojar residuos y quemar basura en la vía públicaSociedad27/10/2025
Las acciones fueron el resultado del operativo vial – ambiental efectuado en Ceferino, Santa Ana 1, Circunvalación Sudeste, Solidaridad, Fraternidad, San Silvestre y Divino Niño. Las tareas estuvieron a cargo de la Patrulla Ambiental.
El servicio, que se atiende por orden de llegada, recorrerá los barrios Agua y Energía, 17 de mayo, García Basalo, El Pilar y Villa Belgrano. Se recuerda a los vecinos llevar a las mascotas con correas y bozales por seguridad.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.
La reforma laboral de Milei: ampliar la jornada, flexibilizar convenios e indemnizaciones en cuotasPolítica27/10/2025
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.