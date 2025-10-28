Inició la recepción de materiales para una nueva edición de la suelta de libros

La ciudad se prepara para una nueva edición de la Suelta de Libros. Será el 13 de noviembre en lugar a confirmar. Se trata de la quinta edición de esta propuesta que atrae a estudiantes, vecinos y visitantes y, en esta oportunidad, estará destinada a la Formación Superior.

Es por eso que, desde la Municipalidad ya se inició la recolección de libros, para que los estudiantes que acudan puedan llevarse los ejemplares que deseen.

Quienes deseen donar libros pueden acercarse a Alvarado 735, oficina de Espacios Públicos, o bien, dependiendo de la cantidad, enviar un mensaje al 3872235604 para que personal municipal pase a retirarlos.

En la Suelta habrá libros y apuntes, de distintas carreras, y quienes concurran podrán llevarse totalmente gratis uno o varios ejemplares. Se espera juntar una gran cantidad de libros y se anticipa una buena concurrencia para esta nueva edición.