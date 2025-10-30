Se agotó la moneda del Mundial 2026 que conmemora a Maradona

La moneda tiene como motivo principal “un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales” según comunicó el BCRA.

Sin embargo, el lanzamiento generó polémica en redes debido a que en su comunicado, el BCRA no nombró en ningún momento a Diego Armando Maradona, el autor del famoso gol.

El hecho generó indignación entre los usuarios que acusaron a la entidad de evitar nombrar a Maradona y no reconocerlo como protagonista debido a su postura política alineada al peronismo.

Por su parte, el Banco Central aclaró: “Es un cuidado para no tener ningún problema con los derechos. No hay ninguna decisión ni política ni simbólica, solamente un tema de derechos”.

Detalles de la moneda del Mundial 2026

La nueva moneda muestra en el anverso una pelota sobresaliendo como alegoría de la pasión por el fútbol en Argentina. El reverso ilustra el segundo gol argentino del 22 de junio de 1986 contra la selección inglesa, que cumplirá 40 años en 2026.

Además, “la pieza está acuñada en plata 925, tiene un valor facial simbólico de $10, diámetro de 40 mm, peso de 27 gramos y canto estriado. Fue diseñada por el equipo del Banco Central y acuñada por la Real Casa de Moneda de España” detalló el banco.

“Con esta pieza numismática, la Argentina participa por sexta vez en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA como lo hizo en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022”, comunicó la entidad.

Asimismo, aclaró que la moneda se entregará en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad.

Con información de Los Andes