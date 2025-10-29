Pareja de extranjeros viajó a Tucumán para un parto gratuito

En las últimas horas, se hizo tendencia en Argentina la palabra “partos” tras la difusión de un video registrado meses atrás por una pareja extranjera en las afueras del hospital Materno Infantil de Salta Capital. En las imágenes, la mujer, embarazada de nueve meses, y su pareja se quejaban de que les habían solicitado pagar por el parto, por lo que decidieron trasladarse a la provincia vecina de Tucumán para recibir atención médica gratuita.

En el video, la pareja explica que la situación los obligó a buscar alternativas fuera de Salta, mostrando su malestar por lo que consideran un obstáculo para acceder a la salud pública. La grabación se difundió ampliamente en redes sociales, generando debates sobre el acceso a la salud para extranjeros y la diferencia de políticas entre provincias.

Tucumán, en contraste, ofrece atención médica gratuita a pacientes extranjeros sin cobertura, lo que motivó la decisión de la pareja de trasladarse allí para el nacimiento de su hijo.

El caso también reavivó la discusión sobre la política de atención sanitaria en Salta y el impacto que tiene sobre turistas y residentes temporales, con opiniones divididas entre quienes consideran justo el cobro por servicios a extranjeros y quienes lo critican por generar desigualdad en el acceso a la salud.

Cabe recordar que la salud en Argentina es gratuita pero en Salta se tomó la decisión de cobrarla a extranjeros que la necesiten, debido a los altos numeros de atenciones que se registraban de ciudadanos de otros paises, en contraste a los propios salteños.