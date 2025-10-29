Se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre. La recepción se hará en las oficinas de Espacios Públicos, Alvarado 735, o bien, dependiendo la cantidad, personal municipal pasa a retirarlos.
Pareja de extranjeros viajó a Tucumán para un parto gratuito
Aunque el video fue grabado meses atrás frente al hospital Materno Infantil, se viralizó nuevamente en redes y reavivó el debate sobre el cobro a extranjeros sin residencia.Sociedad29/10/2025Agustina Tolaba
En las últimas horas, se hizo tendencia en Argentina la palabra “partos” tras la difusión de un video registrado meses atrás por una pareja extranjera en las afueras del hospital Materno Infantil de Salta Capital. En las imágenes, la mujer, embarazada de nueve meses, y su pareja se quejaban de que les habían solicitado pagar por el parto, por lo que decidieron trasladarse a la provincia vecina de Tucumán para recibir atención médica gratuita.
En el video, la pareja explica que la situación los obligó a buscar alternativas fuera de Salta, mostrando su malestar por lo que consideran un obstáculo para acceder a la salud pública. La grabación se difundió ampliamente en redes sociales, generando debates sobre el acceso a la salud para extranjeros y la diferencia de políticas entre provincias.
Tucumán, en contraste, ofrece atención médica gratuita a pacientes extranjeros sin cobertura, lo que motivó la decisión de la pareja de trasladarse allí para el nacimiento de su hijo.
El caso también reavivó la discusión sobre la política de atención sanitaria en Salta y el impacto que tiene sobre turistas y residentes temporales, con opiniones divididas entre quienes consideran justo el cobro por servicios a extranjeros y quienes lo critican por generar desigualdad en el acceso a la salud.
Cabe recordar que la salud en Argentina es gratuita pero en Salta se tomó la decisión de cobrarla a extranjeros que la necesiten, debido a los altos numeros de atenciones que se registraban de ciudadanos de otros paises, en contraste a los propios salteños.
"Partos"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 28, 2025
Porque en Perú advierten: "Ojo a los que vienen a hacerse el parto a Argentina, ni en Salta ni en Jujuy quieren hacer el parto en los hospitales públicos, ahora nos tenemos que ir a Tucumán". pic.twitter.com/SR5hKSTgRs
La enciclopedia digital gestionada por inteligencia artificial promete ser gratuita, más rápida y objetiva que Wikipedia, con casi 900.000 artículos disponibles desde su lanzamiento.
Locro, mondongo y sopas: cuánto cuesta un plato caliente en el Mercado San Miguel
Un relevamiento de “Un Mercado a Puerta Abierta” mostró que los platos típicos para resguardarse del frío se venden entre 7.000 y 10.000 pesos, mientras las empanadas y humitas mantienen precios accesibles.
Éxito de convocatoria en los cursos de carpintería, soldadura, durloc y electricidad de “Constructoras”Sociedad28/10/2025
El programa "Constructoras" de Salta registró más de 90 inscriptos en su nueva convocatoria de cursos en oficios como carpintería, soldadura y durloc. Inscripciones a electricidad se extienden hasta el jueves 30 de octubre.
Los artistas locales e invitados del interior mostrarán su talento ante los jurados en solistas, conjuntos y bailes tradicionales, buscando llegar al festival mayor en Cosquín.
Sancionaron a diez personas por arrojar residuos y quemar basura en la vía públicaSociedad27/10/2025
Las acciones fueron el resultado del operativo vial – ambiental efectuado en Ceferino, Santa Ana 1, Circunvalación Sudeste, Solidaridad, Fraternidad, San Silvestre y Divino Niño. Las tareas estuvieron a cargo de la Patrulla Ambiental.
El Tribunal le da por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn y avanza en la Primera NacionalDeportes28/10/2025
El Tribunal de Disciplina de la AFA falló de manera oficial a favor de Deportivo Madryn, dándole por ganado el partido de ida del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un resultado de 3-0.
El próximo fin de semana XL ya es oficial en el calendario nacional. Será en noviembre e incluirá cuatro días de descanso, gracias a la combinación de un feriado y un día no laborable con fines turísticos.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.