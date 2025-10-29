La AMT equiparó la normativa de antigüedad de vehículos entre el servicio tradicional y las plataformas digitales. Esto significa que taxis y remises podrán utilizar vehículos de hasta quince años de antigüedad-
Adjudicatarios con cuenta al día ganaron descuentos de hasta 13 cuotas
El IPV de Salta premió a cuatro adjudicatarios con cuenta al día en su programa "Cumplís y Ganás". El premio consiste en una reducción de cuotas, siendo la máxima de trece cuotas descontadas del saldo total.Sociedad29/10/2025
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizó el penúltimo sorteo del año del programa de incentivo “Cumplís y Ganás”, que tiene por finalidad premiar a adjudicatarios de toda la provincia que están al día con la cuota. Los ganadores fueron tres familias de la capital y una del interior.
El acto se desarrolló en las oficinas de Lotería de Salta, bajo la supervisión de la escribana Mariana Pérez Zalazar. Participaron 8.942 adjudicatarios que mantienen el pago de sus cuotas al día. El primer premio fue para Carolina Carabajal de Cerrillos, quien podrá reducir 13 cuotas.
A Andrés Palavecino de barrio El Huaico se le descontarán cuatro cuotas. Por haber ganado el tercer premio, David Bonilla del barrio Pereyra Rozas reducirá un porcentaje de cuota y Héctor Giménez de Juan Pablo II descontará cuatro cuotas de su crédito.
Cabe resaltar que los ganadores quedarán confirmados una vez que se realice el control de habitabilidad correspondiente.
