El IPV de Salta premió a cuatro adjudicatarios con cuenta al día en su programa "Cumplís y Ganás". El premio consiste en una reducción de cuotas, siendo la máxima de trece cuotas descontadas del saldo total.
Taxis y remises alcanzan el tope de antigüedad de las apps en Salta
La AMT equiparó la normativa de antigüedad de vehículos entre el servicio tradicional y las plataformas digitales. Esto significa que taxis y remises podrán utilizar vehículos de hasta quince años de antigüedad-Sociedad29/10/2025
El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta AMT informa que el organismo de transporte de la provincia adhiere a la Ordenanza Municipal 16466, donde se establece la equiparación normativa de la antigüedad de los vehículos entre el servicio impropio y de plataformas digitales.
Dicha ordenanza, permite al servicio impropio que puedan incorporar vehículos de taxis y remises para transportar pasajeros en vehículos con modelos de hasta 15 años de antigüedad, como actualmente lo hacen las plataformas digitales.
Continúa el proceso de Actualización Documental
Para este mes de octubre, deben realizar el trámite los taxistas con licencias terminadas en 3 y 4.
También deben cumplir con dicho trámite 10 agencias de la ciudad capital: REMISES SAN GABRIEL; REMISES VIRGEN DE URKUPIÑA; REMISES ESTRELLA DEL ESTE; REMISES SANTA LUCIA; REMISES SOL S.R.L.; COOPERATIVA SAN MARTIÍN LIMITADA; REMISES CENTRO CIVICO; REMISES GENERAL GUEMES; PROFESIONAL REMIS FE S.R.L.; REMISES TRES CERRITOS.
En cuanto a los municipios, tienen que realizar el trámite 3 agencias de los municipios, del área metropolitana: ROSARIO DE LERMA, El CARRIL y LA MERCED.
Se recuerda la prórroga que se estableció a los taxis y remises que debían realizar el trámite en septiembre
Es para los licenciatarios de taxis con terminación 0,1 y 2. También 11 agencias de la ciudad de Salta y 3 municipios de área metropolitana.
Plan de pago excepcional por deudas que tengan los licenciatarios de taxis y remises.
La AMT habilitó de manera excepcional (por única vez), el pago de las deudas que tengan los licenciatarios hasta en 6 cuotas.
Pareja de extranjeros viajó a Tucumán para un parto gratuito
Aunque el video fue grabado meses atrás frente al hospital Materno Infantil, se viralizó nuevamente en redes y reavivó el debate sobre el cobro a extranjeros sin residencia.
Se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre. La recepción se hará en las oficinas de Espacios Públicos, Alvarado 735, o bien, dependiendo la cantidad, personal municipal pasa a retirarlos.
La enciclopedia digital gestionada por inteligencia artificial promete ser gratuita, más rápida y objetiva que Wikipedia, con casi 900.000 artículos disponibles desde su lanzamiento.
Locro, mondongo y sopas: cuánto cuesta un plato caliente en el Mercado San Miguel
Un relevamiento de “Un Mercado a Puerta Abierta” mostró que los platos típicos para resguardarse del frío se venden entre 7.000 y 10.000 pesos, mientras las empanadas y humitas mantienen precios accesibles.
Éxito de convocatoria en los cursos de carpintería, soldadura, durloc y electricidad de “Constructoras”Sociedad28/10/2025
El programa "Constructoras" de Salta registró más de 90 inscriptos en su nueva convocatoria de cursos en oficios como carpintería, soldadura y durloc. Inscripciones a electricidad se extienden hasta el jueves 30 de octubre.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.
Las claves de la flexibilización laboral de Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licenciasPolítica28/10/2025
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.