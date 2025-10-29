Taxis y remises alcanzan el tope de antigüedad de las apps en Salta

El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta AMT informa que el organismo de transporte de la provincia adhiere a la Ordenanza Municipal 16466, donde se establece la equiparación normativa de la antigüedad de los vehículos entre el servicio impropio y de plataformas digitales.

Dicha ordenanza, permite al servicio impropio que puedan incorporar vehículos de taxis y remises para transportar pasajeros en vehículos con modelos de hasta 15 años de antigüedad, como actualmente lo hacen las plataformas digitales.

Continúa el proceso de Actualización Documental

Para este mes de octubre, deben realizar el trámite los taxistas con licencias terminadas en 3 y 4.

También deben cumplir con dicho trámite 10 agencias de la ciudad capital: REMISES SAN GABRIEL; REMISES VIRGEN DE URKUPIÑA; REMISES ESTRELLA DEL ESTE; REMISES SANTA LUCIA; REMISES SOL S.R.L.; COOPERATIVA SAN MARTIÍN LIMITADA; REMISES CENTRO CIVICO; REMISES GENERAL GUEMES; PROFESIONAL REMIS FE S.R.L.; REMISES TRES CERRITOS.

En cuanto a los municipios, tienen que realizar el trámite 3 agencias de los municipios, del área metropolitana: ROSARIO DE LERMA, El CARRIL y LA MERCED.



Se recuerda la prórroga que se estableció a los taxis y remises que debían realizar el trámite en septiembre

Es para los licenciatarios de taxis con terminación 0,1 y 2. También 11 agencias de la ciudad de Salta y 3 municipios de área metropolitana.



Plan de pago excepcional por deudas que tengan los licenciatarios de taxis y remises.

La AMT habilitó de manera excepcional (por única vez), el pago de las deudas que tengan los licenciatarios hasta en 6 cuotas.