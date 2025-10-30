La nueva temporada se emitirá entre noviembre y diciembre, con su episodio final de dos horas llegando a los cines el 31 de diciembre de 2025.
Cómo Kim Kardashian se convirtió en la segunda mujer más rica de EE. UU.
Kim Kardashian se mantiene como la segunda mujer más rica de Estados Unidos, según el ranking de Forbes. Su fortuna proviene de sus exitosas marcas de indumentaria y belleza.Cultura & Espectáculos30/10/2025
La familia Kardashian es la más famosa en Estados Unidos y una de las más conocidas en todo el mundo. Pero dentro de este clan, hay una figura que desde el comienzo se lleva el protagonismo: Kim Kardashian. Esta estrella de los realities está entre las mujeres con mayor fortuna en Estados Unidos.
Su éxito no se debe solo a la fama, sino también a su mentalidad de tiburón para los negocios y una marca personal que genera millones en ventas. Desde su empresa de indumentaria hasta su línea de productos de belleza, cada proyecto se convirtió en una fuente de ingresos que la dejó entre las personalidades más influyentes.
¿Quién es Kim Kardashian?
Nacida el 21 de octubre de 1980 en Los Ángeles, Kim Kardashian es hija del abogado Robert Kardashian y de Kris Jenner. Su apellido empezó a sonar en los medios tras la participación de su familia en el reality "Keeping Up with the Kardashians", programa que se transformó en un fenómeno global y llevó a todos sus integrantes a la fama.
Antes de convertirse en empresaria, Kim tuvo apariciones en televisión y en eventos del mundo de la moda. Sin embargo, fue su exposición en el reality lo que la llevó a construir una marca propia y a transformarse en una de las figuras más reconocidas de la cultura pop, con 354 millones de seguidores en Instagram actualmente.
A lo largo de su vida mantuvo relaciones con figuras públicas como el productor Damon Thomas, el basquetbolista Kris Humphries, el rapero Kanye West, con quien tuvo cuatro hijos y hace poco con el comediante Pete Davidson.
Según estimaciones recientes, la fortuna de Kim Kardashian alcanza los 1.700 millones de dólares. Su principal fuente de ingresos proviene de Skims, su marca de indumentaria y lencería, que generó ventas cercanas a los 900 millones de dólares durante el último año.
En el pasado, Kim también creó la línea de cosméticos KKW Beauty, empresa que la convirtió en multimillonaria en 2020 tras vender una parte a Coty Inc. Posteriormente, lanzó SKKN by Kim, una colección de productos de cuidado facial que expandió su negocio en el sector de la belleza.
Gracias a todo esto, Kim Kardashian sigue siendo una de las figuras más rentables del entretenimiento mundial y la segunda mujer más rica de Estados Unidos.
Con información de Ámbito
