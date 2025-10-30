Comerciantes perjudicados por obras: “Nos dijeron cuatro meses, llevamos nueve”

Serafín Zerpa, comerciante de la esquina de España y Deán Funes, reclamó por los retrasos en la obra de ampliación del Paseo de la Fe, que lleva nueve meses en ejecución.

En diálogo con Aries, Serafín Zerpa, comerciante del centro salteño, expresó su malestar por los retrasos en las obras de calle Deán Funes, entre España y Caseros, donde se ejecuta la ampliación del Paseo de la Fe.

La intervención comenzó en marzo de este año y debía finalizar en cuatro meses, pero ya lleva nueve sin concluir.

“Esto tendría que haber terminado hace cinco meses. Estuvimos cerrados con chapas los primeros cuatro, después hubo un pozo donde dormía gente en situación de calle. Levantaron adoquines, pusieron cemento, lo sacaron, y hoy volvieron a poner. Es una locura”, contó Zerpa.

El comerciante explicó que las obras afectaron la limpieza, la mercadería y las ventas del local, que permanece rodeado de polvo y escombros.

“Perdimos muchísimas ventas. El local se ensució entero y todos los días hay que limpiar. Pagamos alquiler e impuestos, pero así no se puede sostener”, señaló.

“Nos vienen pateando. Siempre nos dicen ‘en dos semanas terminamos’. Fui a dejar una nota en la Municipalidad y me quisieron cobrar un sellado. Es una falta de respeto”, cerró indignado.

