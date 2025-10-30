Una confitería tomó la calle: el nuevo sistema de decks que llegó a Salta

Una confitería de calle Santiago del Estero al 400 instaló el primer deck removible autorizado por la Municipalidad. La estructura permite ubicar mesas sobre la calzada y liberar las veredas para facilitar el paso de peatones y personas no videntes.

Salta30/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

plataforma confitería calle

En diálogo con Aries, Cecilia Isa, propietaria del local, explicó que el proyecto fue impulsado por Emiliano Durand y aprobado por el municipio para mejorar la accesibilidad urbana.

“La idea es dejar las veredas libres y colocar las mesas sobre una estructura removible. Es un proyecto nuevo de la Municipalidad, nosotros fuimos los primeros en hacerlo”, contó Isa.

El deck —una plataforma de madera y hierro colocada sobre el espacio de estacionamiento— ocupa unos dos metros de ancho y actualmente tiene tres mesas habilitadas.

“Cumplimos con todas las condiciones que pidió la Municipalidad. Es un gasto del local, pero mejora el paso de la gente”, agregó la comerciante.

La experiencia genera curiosidad entre vecinos y automovilistas, que ven por primera vez una confitería “ganándole terreno” a la calle, al estilo de los bares porteños.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail