Una confitería tomó la calle: el nuevo sistema de decks que llegó a Salta
Una confitería de calle Santiago del Estero al 400 instaló el primer deck removible autorizado por la Municipalidad. La estructura permite ubicar mesas sobre la calzada y liberar las veredas para facilitar el paso de peatones y personas no videntes.Salta30/10/2025Ivana Chañi
En diálogo con Aries, Cecilia Isa, propietaria del local, explicó que el proyecto fue impulsado por Emiliano Durand y aprobado por el municipio para mejorar la accesibilidad urbana.
“La idea es dejar las veredas libres y colocar las mesas sobre una estructura removible. Es un proyecto nuevo de la Municipalidad, nosotros fuimos los primeros en hacerlo”, contó Isa.
El deck —una plataforma de madera y hierro colocada sobre el espacio de estacionamiento— ocupa unos dos metros de ancho y actualmente tiene tres mesas habilitadas.
“Cumplimos con todas las condiciones que pidió la Municipalidad. Es un gasto del local, pero mejora el paso de la gente”, agregó la comerciante.
La experiencia genera curiosidad entre vecinos y automovilistas, que ven por primera vez una confitería “ganándole terreno” a la calle, al estilo de los bares porteños.
Comerciantes perjudicados por obras: “Nos dijeron cuatro meses, llevamos nueve”
Serafín Zerpa, comerciante de la esquina de España y Deán Funes, reclamó por los retrasos en la obra de ampliación del Paseo de la Fe, que lleva nueve meses en ejecución.
Vialidad atribuyó las fallas en la Circunvalación Noroeste a problemas del suelo
El director de Vialidad de la Provincia, Gonzalo Macedo, explicó que las fallas detectadas en la Circunvalación Noroeste se deben a las condiciones del terreno en la zona del Ejército, con presencia de suelos arcillosos y acuíferos.
Vialidad exigió a la contratista bachear la Circunvalación Noroeste
El director de Vialidad de la Provincia, explicó en Aries que las reparaciones que se realizan sobre la Circunvalación Noroeste están a cargo de la empresa constructora y no implican gastos para el Estado.
Empleo en Los Andes: “La minería trajo progreso, pero también mostró nuestras carencias”
El senador provincial destacó el crecimiento de la actividad minera en la región, pero advirtió que aún hay desocupación local y falta de capacitación.
Este jueves 30, de 10 a 17, los vecinos y empresas podrán llevar neumáticos fuera de uso al Centro Cívico Municipal. Ya se recolectaron más de 1.100 toneladas desde el inicio del programa.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Segunda eliminación en MasterChef Celebrity: quién abandonó la cocinaCultura & Espectáculos29/10/2025
Después de que Roña Castro dejara el programa, este martes se realizó la segunda gala de eliminación en MasterChef Celebrity, donde otro participante fue eliminado.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.